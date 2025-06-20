В Госдуме предложили запретить рекламу детских смесей в родильных домах

В Госдуме готовят законопроект, который запретит производителям детских смесей рекламировать свою продукцию в роддомах. Об этом в пятницу, 20 июня, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

© Вечерняя Москва

Зампред отметила, что производители детского питания приходят в родильные дома с рекламными материалами и бесплатными образцами. По ее словам, это формирует у матерей мнение о безопасности и пользе предлагаемых смесей, поскольку они воспринимают их как одобренные врачами. В результате семьи могут тратить до 40 тысяч рублей в месяц на такие продукты.

Также Буцкая указала, что смеси уступают грудному молоку по полезным свойствам. Среди возможных последствий раннего кормления смесями она назвала ожирение, диабет и даже потенциальную связь с аутизмом, пообещав довести обсуждение проблемы до логического завершения.

— Мы отрабатываем законопроект о том, чтобы фармкомпании перестали с ноги заходить в наши роддома, — заявила Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее сообщил, что с 15 мая в стране изменился порядок начисления детских пособий, который затронул миллионы семей.