Учитель оценил введение единых правил изучения предметов

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с RT напомнил, что в советский период были относительно единые требования преподавания.

© РИА Новости

«Действительно, в советские времена были единые требования к преподаванию. Относительно. И то нельзя говорить о том, что учителя как-то абсолютно одинаково преподавали», — рассказал он.

При этом даже в тот период были разные школы и разные подходы к преподаванию, заметил эксперт.

«Особенно в конце 1980-х годов было появление всяких новых школ, методов. 1990-е и 2000-е — это тоже было время разнообразия. И это хорошо. А применение каких-то единых стандартов? Вопрос: как это будет вводиться?» — отметил он.

Педагог высказал опасение, что унификация требований по изучению предметов может привести к негативным последствиям.

«Мне кажется, это может привести к очередной бюрократии. Например, к отчётам о том, что это единое преподавание происходит. Будут требования составления или переделывания учебных программ. И это может вызвать конфликты между администрациями и учителями», — сказал Казаков.

Он также напомнил, что сейчас в школьном преподавании используется огромное количество авторских программ и подходов — и они успешно реализуются.

«И есть вероятность того, что эти авторские программы и подходы исчезнут. Многообразие форм — всегда хорошо. В том числе в природе. Многообразие форм создало мир, в котором мы живём», — подытожил он.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о введении с 1 сентября 2025 года единых требований по изучению школьных предметов.