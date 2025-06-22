Эксперты объяснили снижение среднего балла за ЕГЭ по русскому языку

Результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году оказались одними из самых низких за последние годы, составив в среднем 60,7 балла. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

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В основной период экзамен по русскому языку сдавали более 638 тысяч школьников. Из них свыше 337 тысяч смогли набрать более 60 баллов. Однако, общий средний балл – 60,7 – стал рекордно низким за последние годы. Для сравнения, в 2024 году средний балл был 63,88, а в 2023 году – 68,43.

Как объяснили в ведомстве, падение среднего балла обсуловлено изменениями в требованиях к сочинению. Так, раньше ученики могли использовать готовые шаблоны и универсальные темы. Теперь же выпускникам предоставляется конкретная тема для анализа, в отличие от прежней свободы в формулировке проблемы текста.

Несмотря на снижение общего балла, предварительные результаты показали улучшение в знаниях пунктуации, лексики и фразеологии среди сдававших.

Что касается других предметов, то обществознание осталось самым популярным предметом по выбору в 2025 году – его сдавали 255 тысяч человек (около 40% всех участников ЕГЭ). Средний балл по обществознанию также снизился и составил 53,61.

В Рособрнадзоре отметили рост интереса к точным и естественным наукам, а именно к физике, химии, профильной математике и биологии. По последней дисциплине средний балл даже незначительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что министр просвещения Кравцов ответил на вопрос об «отупляющем» детей ЕГЭ.