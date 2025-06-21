Психолог предостерегла от популярности в детском возрасте

Детский психолог Ирина Таранова в беседе НСН предупредила, что ранняя популярность угрожает правильному развитию психики ребенка.

Есть большой риск, что жизнь юного блогера будет превращаться в бесконечные съемки, поездки и так далее, а из-за этого ребенок пропустит очень важные этапы развития психики, заявила в разговоре с НСН детский психолог Ирина Таранова.

Forbes ранее опубликовал список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. В него вошли 30 человек, в том числе четырехлетняя блогерша Ева Карпикау. Таранова предупредила, что психика ребенка может не справиться с грузом популярности и всего того, что с этим связано.

«Самое главное, чтобы психика ребенка была готова к такой популярности и справлялась с этой популярностью. На это влияет даже не возраст ребенка, а именно его индивидуальные личностные особенности. Дети по-разному переживают одни и те же события, и, соответственно, популярность они будут переживать по-разному. Еще один очень важный момент, – это умение справляться с негативными эмоциями и стрессовыми ситуациями. Чем больше популярность, тем больше человек сталкивается с критикой. Конечно, нужно, чтобы психика ребенка была готова к такой негативной оценке со стороны других. И, как правило, чем насыщеннее детство в плане разных событий, тем больше требуется помощь психологов, которые бы следили за психологическим, эмоциональным здоровьем ребенка, за его благополучием», - рассказала психолог.

Отдельно Таранова отметила важность детских игр для развития психики.

«Стоит отметить, что помимо такой работы, связанной с популярностью, у ребенка должно идти нормальное развитие. И все, что должна получать психика ребенка, она должна, несмотря на взрослое занятие, получить. В первую очередь, игровую деятельность, которая является основной в детском возрасте. Дошкольникам и учащимся 1-2 класса школы очень важно много играть. Сюжетно-ролевые игры развивают психику ребенка. Есть большой риск, что жизнь юного блогера будет превращаться в бесконечные съемки, поездки и так далее, и ребенок пропустит очень важные этапы развития психики. Такого быть, конечно, не должно. И в этом есть опасность», - подчеркнула специалист.

Она также назвала основные признаки усталости психики ребенка от гаджетов.

«Что касается того, сколько времени ребенку можно проводить со смартфоном, здесь всё индивидуально. Это время рассчитывается для каждого персонально. Важно определить тот момент, когда ребенку становится сложно ограничивать себя, он не может остановиться в моменте, начинает проявлять агрессию ко взрослым, которые просят остановиться, становится возбудимым, проявляются разные физиологические составляющие, говорящие об истощении психики. Определить этот временной интервал скорее могут сами родители. Обычно этот показатель не должен превышать двух часов», - добавила психолог.

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