Как игра с Lego влияет на успеваемость школьников по математике

Учёные из Университета Суррея обнаружили, что конструирование из кубиков LEGO способно развить пространственное воображение у детей, что положительно сказывается на их успеваемости по математике. Выводы сделаны по результатам исследования, опубликованного в научном издании «Mind, Brain, and Education».

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Исследование проводилось с участием более 400 учеников младших классов. Школьники занимались специальным заданиям по развитию пространственного восприятия, известным как программа SPACE. Ребятам предлагалось мысленно вращать фигуры и пытаться перестроить конструкцию.

В результате было доказано, что игры с LEGO повышают умение визуально воспринимать форму предметов, улучшают ориентацию в пространстве и способствуют лучшей успеваемости по математике.

Исследователи надеются, что полученные данные помогут педагогам включить элементы конструктора LEGO в учебный процесс, что обеспечит гармоничное развитие когнитивных способностей учащихся и повысит мотивацию к познанию математики.

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