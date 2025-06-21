Глава Рособрнадзора ответил, когда отменят ЕГЭ

Рособрнадзор не видит оснований для отмены ЕГЭ, пока не будет предложена адекватная замена существующей системе оценки знаний. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, подчеркнув, что нынешний формат экзамена отвечает всем требованиям системы образования и доказал свою эффективность.

«Когда мне в очередной раз задают вопрос: «Когда вы отмените ЕГЭ?» – я всегда отвечаю: «Когда будет предложена альтернатива». Все, кто предлагает отменить ЕГЭ, не могут предложить альтернативу», – подчеркнул Музаев в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава Рособрнадзора напомнил, что в августе прошлого года состоялись широкие общественные обсуждения, посвященные проведению ЕГЭ, которые значительно отличаются от дискуссий десятилетней давности.

По словам Музаева, если бы подобные встречи проходили в 2014 году, то на повестке дня стояли бы вопросы, которые сегодня уже утратили свою актуальность, например практика «угадывания» ответов на ЕГЭ, которая была упразднена еще в 2015 году, а также явление «ЕГЭ-туризма», когда абитуриенты переезжали в определенные регионы для сдачи экзамена с целью подтасовки результатов. Кроме того, острой проблемой в то время была утечка экзаменационных материалов в интернет.

Однако, как отметил Музаев, в 2024 году вопросы, обсуждаемые на встречах, стали гораздо более приземленными и касались в основном технических аспектов проведения экзамена, таких как работа рамок на входе и снижение стресса у детей.

Это, по мнению главы Рособрнадзора, свидетельствует о том, что ЕГЭ сформировался как содержательный и объективный экзамен, отвечающий требованиям системы образования. В частности, он подчеркнул отсутствие острых вопросов, касающихся содержания ЕГЭ, что говорит о его высоком качестве и соответствии современным образовательным стандартам.

Напомним, согласно исследованию, проведенному платформой «Умскул», русский язык является наиболее трудным экзаменом для большинства школьников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ.