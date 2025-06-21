Выпускники все чаще выбирают обучение в колледжах

Выбор в пользу среднего профессионального образования делают 20% молодых людей.

Тенденция связана с нежеланием инвестировать «в долгую» и с расчётом на ранний выход на работу. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заведующий проектно-учебной лабораторией «Развитие университетов» ВШЭ Нияз Габдрахманов.

«Порядка 20% выпускников 11 класса идут дальше в колледжи, что, на мой взгляд, довольно интересный тренд, который мы наблюдаем сейчас. Раньше эта доля была меньше. Есть разные причины. Во-первых, это ряд людей, которые в силу определённых обстоятельств не попадают в высшую школу, в высшие учебные заведения, но желание продолжить обучение у них остаётся, и, так скажем, это такой островок безопасности, в котором они пережидают момент и дальше, скорее всего, после колледжа будут ориентированы на вузы. Часть молодых людей, которые после 11 класса идут в колледжи, — это связано с тем, что финансовое экономическое положение меняется, и поступление в университет — это инвестиция в долгую, которая предполагает порядка четырёх-шести лет обучения. И ряд молодых людей не готовы инвестировать в образование такое большое количество времени. Ряд молодых людей, тоже которые к этой категории относятся, связанной с ухудшением финансового положения, связывают поступление в колледжи с более ранним выходом на рынок труда».

Ранее в российских вузах и колледжах стартовала приёмная кампания. Для абитуриентов свои двери открыли более чем 1,2 тысячи высших учебных заведений и почти 4 тысячи колледжей.

По данным Telegram-канала правительства, всего в этом учебном году доступно свыше 619 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 835 тысяч — по программам среднего профессионального. Кроме того, на платформе «Работа России» для абитуриентов подготовлены предложения от работодателей.