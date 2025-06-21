Названы шесть главных недостатков современных школьных библиотек

После выступления на Совете по поддержке русского и других языков народов России главы Российского книжного союза Сергея Степашина российские школьные библиотеки будут обновлять и совершенствовать. О том, чего сегодня не хватает книгохранилищам, рассказала заведующая библиотекой школы №536 Ольга Кочеткова.

Первое: комплектование

"В советское время мы ежемесячно ездили на комплектование и выбирали, что необходимо школе. Например, детская литература для начальных классов, серия книг для среднего звена, программные произведения для старших школьников. Специалисты составляли комплекты и, подчеркиваю, ежемесячно их получали. 20 лет назад такая практика прервалась", - отмечает Ольга Кочеткова.

Второе: обновление фонда

По словам специалиста, школы фактически не получают новых изданий художественной литературы. Конечно, есть учебные заведения, особенно частные, которые могут себе позволить покупать книги.

"Но мы обычная рядовая школа, и средств на покупку не хватает", - говорит библиотекарь.

Ольга Кочеткова рассказала, что их библиотека держится за счет старых фондов, которые поставлялись в советское время, но, безусловно, все это ветшает.

Иногда уроки литературы в некоторых школах проходят вообще без печатных изданий.

"Дети читают тесты в телефонах, на занятиях книги не раздаются, это, конечно, плохо".

Третье: мало книг для начальной школы

Основные посетители библиотеки сегодня - это младшие школьники.

"Нам важно, чтобы дети росли среди книг. На перемене впустишь несколько малышей в библиотеку и приучаешь к чтению. Но для "началки" нет ни красочных изданий, ни сказок. А потом мы удивляемся, почему дети, да и взрослые тоже, не читают", - сетует Кочеткова.

Между тем, в начальной школе, заметила библиотекарь, у детей еще есть желание читать. Чтобы подогреть этот интерес она, проводит Праздник посвящения в читатели:

"Хорошо бы и в дальнейшем как-то заполнять вот этот информационный вакуум, не все же в телефонах сидеть".

Четвертое: тесные помещения

Часто библиотеки располагают в совсем маленьких кабинетиках, где нельзя разместить книжные полки или организовать читальный зал. А было бы здорово, чтобы по образцу современных читален сделать школьную библиотеку модным пространством, читательским клубом, который привлекал бы и старшеклассников.

"Когда проектируют школы, место для библиотек иногда отводят на верхних этажах. "Туда приходится учебники таскать, а списанную и ветхую литературу спускать вниз, - комментирует Ольга Кочеткова. - Библиотека на первом этаже - более удобный вариант, туда приходят дети с продленки, которые ждут родителей. В читальном зале с ними занимаются библиотекари".

Многие современные гимназии сейчас состоят из нескольких корпусов. Поэтому библиотеку оставляют в одном из них, а в других ликвидируют.

Пятое: отсутствие профессионалов

По словам Кочетковой, в школьную библиотеку часто берут людей без профильного образования, далеких от книжного дела, даже отдаленно не представляющих, как организовать фонды.

Шестое: инновационные программы и оснащение

Проблема технического оснащения не менее актуальна. Помещения не обеспечивают библиотечной техникой: принтерами, компьютерами. Не достает выставочных стеллажей, библиотечной мебели, а та, что есть, не всегда удобна и функциональна.

"Выставки к знаменательным датам приходится оформлять вручную. Благо, я сама и пишу, и рисую, и оформляю", - добавила библиотекарь.

Однако, при всех недостатках изменения в лучшую сторону все же происходят. Недавно в школу поступила научно-популярная и патриотическая литература. И патриотические поэтические сборники и фотоальбомы, по словам заведующей, были очень качественные. До этого поступление было три года назад.