Эксперт оценил сервис для поступления в вуз на «Госуслугах»

Он облегчит процесс выбора учебного заведения.

Абитуриентам важно обратить внимание не только на результаты ЕГЭ, но и на свои профессиональные интересы.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил руководитель новой профориентационной платформы «АКУ Тест Профессия» Василий Уроженко.

«Конечно, в чём-то облегчит, и достаточно существенное подспорье будет для абитуриентов, для их родителей, кто выбирает вуз. С точки зрения выбора вуза, на наш взгляд, это хорошо, но этого недостаточно, потому что требуются ещё и компетентностный подход. Чтобы выбрать вуз, нужно не только понимать, в каком справочнике подсмотреть и соотнести свой набор знаний, который выражается в форме перечни данных ЕГЭ, но и понять, к какой профессии ты больше всего предрасположен».

Ранее сообщалось, что приём заявлений в вузы начался на «Госуслугах». С помощью сервиса «Жизненная ситуация» абитуриенты смогут подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам.

Это, в частности, баллы и предметы ЕГЭ, местоположение высшего учебного заведения, наличие общежития и военной кафедры и желаемая форма обучения — очная или заочная, уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.