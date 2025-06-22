Родителей предупредили о смертельной игре среди детей

Среди детей снова стал набирать популярность челлендж «Беги или умри», который предполагает перебежать дорогу перед приближающимися машинами и не попасть под колеса. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Издание отмечает, что несколько дней назад в одном из районов Московской области очевидцы заметили группу подростков, которые прятались за машинами, а затем выбегали на дорогу прямо перед движущимися автомобилями.

Как утверждает Shot, о подобном явлении в мае этого года сообщали жители Татарстана. В местной полиции опровергли тот факт, что дети играли в игру «Беги или умри», однако провели с ними воспитательную беседу.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала «Газете.Ru», как уберечь детей от смертельно опасной игры «Беги или умри». Психолог подчеркнула, что для предотвращения таких забав родителям следует дать почувствовать ребенку, что он нужный и значимый, и что его уважают и ценят.