В РФ планируют расширить возможности для ребенка при разводе родителей

«Паритет» — это законодательно закрепленное право детей после развода их родителей проживать с каждым по очереди (а не с кем определит суд, как сейчас). Именно это предлагает сейчас Общественная палата, считая, что такой подход снизит «конфликтность при разводе» и сохранит связь ребенка с обоими родителями. Сейчас инициатива обсуждается, у нее есть как горячие сторонники, так и противники, вооруженные аргументированными минусами паритета.

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В пользу паритета в ОП высказался председатель межрегионального общественного движения «Православный родительский комитет» иерей Вячеслав Клюев, отметив, что такая мера «приблизит показатель психологического благополучия детей к значениям полной семьи», а в качестве гаранта успеха привел законодательство Греции, где паритетная система показывает эффективность уже третий год. Сейчас инициатива на обсуждении, но уже получила поддержку в профильных комитетах Госдумы и Общественной палаты. Если закон будет принят, то мы составим компанию всего двум «паритетным» в плане проживания детей странам в мире — Греции и Бразилии.

Среди однозначных сторонников инициативы — представители РПЦ и общественное движение «Православный родительский комитет», которые нашли в паритете «поддержку традиционных ценностей», «защиту семейных устоев и противодействие принудительной безотцовщине». Согласны и некоторые юристы, считая, что длительные тяжбы разведенных супругов о месте проживания ребенка изнуряют и их самих, и ребенка, который тем временем брошен на бабушку или няню, так как его мама с папой «прописались» в суде.

В случае отсутствия соглашения между разводящимися, — объясняет смысл предлагаемого закона юрист Артем Воробьев, — автоматически включится «паритет» — равное время проживания ребенка с каждым из родителей. Это облегчит участь в том числе и судов, избавив их от долгих «сериальных» тяжб на тему ребенка. По которым, кстати, часто принимаются несправедливые решения только потому, что все уже устали и место здравого смысла заняло раздражение.

Против «разводные» адвокаты, работающие в интересах одного из родителей.

«От нормальных супругов не уходят, согласны? — аргументирует свою точку зрения бракоразводный адвокат Светлана. — Моя подзащитная уходит от мужа, потому что он открыто привел в дом любовницу, а мы ему паритетно будем присылать каждые 2 недели их семилетнюю дочь, которая все видит и понимает? И это речь об обеспеченной благополучной семье. А если муж пьет-бьет? Или мать гуляет так, что себя не помнит? О каком паритете речь в таких случаях? Тем более об "автоматическом"? Вы не забывайте, что судятся за проживание детей родители либо сознательные и любящие, либо боящиеся потерять на алиментах. А если один из родителей, скажем, в запое или тюрьме, он не судится, потому что ему плевать. Но и соглашение может не подписать из вредности. И ему мы паритет?! Это не тот случай, когда можно взять да поделить поровну, это дети!»

На это юристы со стороны авторов инициативы отвечают, что «при наличии веских причин», к коим относятся в том числе и угроза здоровью ребенка или невозможность проживания с одним из родителей, в паритете могут быть исключение. Решение о котором принимается опять-таки в судебном порядке.

«Ну и какая разница? — скептически настроена столичная мама Элеонора, по ее словам, "выкинувшая тонну денег, времени и здоровья на то, чтобы отсудить сына у отца-изверга". — Раньше судились годами за место проживания, а теперь за исключение из паритета».

В качестве позитивных последствий паритета авторы идеи прогнозируют «снижение числа разводов», «уменьшение страха родителей перед потерей ребенка как стимул сохранения брака» и «снижение тревожности у детей».

«То есть, родители как представят себе паритет без алиментов кому-то одному, так сразу и разводится передумают? — иронизируют в родительских чатах. — А про уменьшение страха как стимул сохранения вообще не понятно. Иногда кто-то из родителей сохраняет семью с разлюбленным человеком именно из-за того, что боится потерять ребенка. Но если они бы знали про паритет, то хлопали бы дверью, не задумываясь».

Педиатры и подростковые психологи тоже не видят в паритете особой пользы: если ребенок живет как «фигаро там, фигаро тут», то у него ослабевает эмоциональная связь с обоими родителями, а не с одним, как при «старых порядках». А особенно, если к кому-то из родителей он попадает в новую семью, где есть новые супруги и дети. В такой ситуации вероятны психологические травмы, степень тяжести которых напрямую зависит как от особенностей психики ребенка, так и от его отношения к тому родителю, который завел себе другую семью. А диапазон этих травм широчайший — от небольших расстройств, выражающихся в снижении настроения, тонуса и концентрации до специфических, оказывающих неизгладимое влияние на всю последующую жизнь.

В сухом остатке бесспорным на сегодня остается пока лишь только опыт Греции (горячие бразильские мамы и папы паритету рады не особо), где такая система действует с 2022 года и, если верить греческой же статистике, «демонстрирует снижение числа разводов и улучшение психологического состояния детей».

Юристы напоминают, что в некоторых странах Европы есть практика «совместной опеки», напоминающая паритет, но им не являющаяся, так работает только в тех случаях, когда никто из супругов не подал заявление о единоличной опеке. Так в Германии совместная опека сохраняется автоматически, если никто из родителей не подает заявление о единоличной опеке. В Австрии совместная опека — стандартная практика после развода, прекратить ее можно лишь решением суда, в случаях, если это касается интересов ребёнка.

Шведские мамы и папы даже после развода обязаны воспитывать свое чадо совместно, единоличная опека в этой стране предоставляется в самых крайних случаях — если кто-то из родителей асоциальный или умалишенный элемент.