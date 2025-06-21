Дети и их родители могут получить психологическую помощь онлайн

На городской платформе психологической помощи для школьников, студентов колледжей и их родителей "Мырядом.онлайн", где ежегодно проходит более 10 тысяч консультаций, специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки отвечают на запросы москвичей и дают советы, как преодолеть трудности.

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Получить поддержку специалистов можно онлайн или по телефону - бесплатно и анонимно. Для этого нужно позвонить по по телефону доверия, написать в чат или отправить письмо на электронную почту. Есть на платформе и новый раздел, в котором часть тем оформлена в виде комиксов, где персонажи обсуждают безответную любовь, мечты о будущем и ссоры с друзьями, а также учат, как поднять себе настроение. На сайте доступны подборки книг и фильмов с рекомендациями специалистов. После их просмотра пользователи могут обсудить свои впечатления и эмоции в чате с психологом.

Между тем на платформе есть раздел "Игры", где ребята могут пообщаться с интерактивным персонажем Борисом, который помогает понять себя, научиться выстраивать границы и справляться с эмоциями. Взаимодействие с ним строится как пошаговая игра - от принятого решения зависит конечный результат той или иной задачи.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Андрей Казаков рассказал "РГ", что раздел с играми на платформе, создавался как универсальный ресурс.

"Материалы в нем ориентированы преимущественно на подростков от 11 лет, которые начинают задумываться, искать ответа на интересующиеся из вопросы о себе и хотят развивать различные навыки. Раздел с играми для нас - относительно новое направление, своего рода вызов и эксперимент. Мы стремились создать игру-тренажёр для развития коммуникативных способностей, основываясь на реальных запросах подростков, обращающихся в нашу службу", - отметил он.

В ближайшее время, по его словам, планируется расширить этот раздел: в нем появятся новые игры, где ребята смогут тренировать навыки осознанности, саморегуляции, коммуникации и стрессоустойчивости - необходимые для успешной и гармоничной жизни.

"Персонаж-ведущий этих игр - Крокодил Борис. Он появился как образ, близкий и понятный подросткам. Отчасти он ассоциируется с Крокодилом Геной - добрым персонажем, который учит дружбе и помогает находить общий язык с окружающими. Персонаж также помогает сделать процесс обучения более увлекательным и личностным, ведь подростки лучше воспринимают информацию, когда она подаётся в игровой и дружеской форме", - уточнил Андрей Казаков.

В будущем на платформе, возможно, появится чат-бот. Но игровой тренажёр и чат-бот, по словам эксперта, это разные инструменты:

"Игра даёт возможность прожить ситуацию, сделать выбор, увидеть последствия, а чат-бот больше подходит для получения быстрых советов или справочной информации. В наших играх нет правильных или неправильных ответов. Есть различные развилки, которые показывают: если мы общаемся вежливо, друзей становится больше, а если грубим или отдаляемся - найти друзей сложнее. Это помогает подросткам учиться на примере, анализировать свои действия и делать выводы. Мы также предлагаем подросткам рефлексировать над своими решениями, для этого есть возможность обратной связи через электронную почту".

Справка "РГ"

Узнать больше и написать психологу можно на сайте "Мырядом.онлайн". Анонимный онлайн-чат работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00. Если помощь нужна в другое время, можно позвонить по телефону доверия: +7 800 200-01-22 (с мобильного - 124).