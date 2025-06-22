Рособрнадзор готов к обязательному ЕГЭ по истории

Рособрнадзор готов к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Многолетний успешный опыт проведения ГИА и созданная инфраструктура позволят организовать этот процесс комфортно для сдающих и организаторов экзаменов, несмотря на то, что, скорее всего, количество выбирающих историю для сдачи ЕГЭ увеличится", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре отметили, что готовы к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы.

Предложение было объявлено на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, с ним выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.