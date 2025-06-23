Школы могут обязать вести учет фактов буллинга

Школы планируется обязать вести учет фактов травли учеников и проводить профилактику таких случаев. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя подготовку законопроекта о профилактике школьного буллинга.

По мнению парламентария, подобная профилактика может проводиться в форме игр, уроков, показа фильмов и так далее. Если же случай травли был зафиксирован, то к урегулированию ситуации должна подключиться комиссия по урегулированию споров, отметил депутат.

Кроме того, жертвам травли, ее свидетелям и агрессорам нужно оказать педагогическую и социально-психологическую помощь, добавил Метелев. По его словам, сейчас авторы законопроекта уточняют терминологию в нем, так как следует учесть множество нюансов — кто такой агрессор, буллер, жертва, частотность факта травли и многое другое.