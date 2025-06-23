Врач назвал возраст, с которого детям можно давать мороженое

В летний период мороженое часто появляется в нашем рационе, особенно у детей. Но насколько оно безопасно для здоровья, с какого возраста его можно вводить в рацион и какое количество не навредит?

Об этом рассказал «Газете.Ru» педиатр Иван Кузнецов из Российской детской клинической больницы Минздрава России.

По его словам, мороженое допустимо предлагать малышам с полугода, когда начинается прикорм. Однако специалисты советуют не торопиться и отдавать предпочтение более питательным продуктам, богатым витаминами и минералами, в раннем возрасте.

«Вводить мороженое в меню ребенка нужно постепенно, наблюдая за реакцией. При появлении признаков аллергии (высыпания, припухлость) следует исключить продукт и обратиться к доктору. Если у ребенка есть хронические заболевания или ограничения в питании, необходима консультация педиатра перед введением мороженого», — пояснил врач.

Он дал рекомендации по возрастам:

6–12 месяцев: минимальное количество (не более 1–2 чайных ложек). Исключить мороженое с медом (из-за риска ботулизма), сырыми яйцами, орехами и другими добавками, которыми ребенок может подавиться.

1–2 года: мороженое лучше давать в чашке или миске, чтобы ребенок ел его ложкой. Вафельные рожки пока не рекомендуются из-за их твердости.

2 года и старше: разрешены рожки и мороженое с мягкими добавками (фрукты, мелкое печенье). Крупные орехи, карамель и твердые конфеты лучше отложить до 3–4 лет, когда у ребенка сформируется жевательный аппарат.

«Мороженое должно быть угощением, а не ежедневным продуктом. Для дошкольников оптимальная порция – не более 50–70 г 1–2 раза в неделю, для детей старшего возраста – до 100 г 2–3 раза в неделю», – добавил эксперт.

Частое употребление мороженого из-за высокого содержания сахара увеличивает риск развития кариеса, особенно при употреблении между приемами пищи, набора лишнего веса, снижения аппетита и интереса к здоровой еде.

«Переедание мороженого может вызвать головную боль из-за резкого охлаждения неба, поэтому учите ребенка есть его медленно. Холодная пища может вызвать дискомфорт в животе, временно замедляя пищеварение. Возрастает риск аллергии, если в составе есть молоко, яйца, орехи или другие аллергены», – подчеркнул врач.

Мороженое не рекомендуется детям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок, диабетом и ожирением, а также при аллергии на орехи, яйца, сою (если они входят в состав).

«Стоит отметить, что при умеренном потреблении здоровым детям мороженое принесет пользу. Оно облегчает боль в горле при ангине или фарингите (холод уменьшает отек). Мороженое из натурального молока является отличным источником кальция и, конечно же, поднимает настроение», – добавил он.

Опасения родителей о том, что мороженое вызовет ангину или простуду, не обоснованы. Однако при уже имеющемся заболевании слишком холодная пища может усилить дискомфорт в горле. При остром тонзиллите (ангине) небольшое количество мороженого даже полезно, так как уменьшает боль благодаря охлаждающему эффекту.