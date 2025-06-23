Правда ли, что соцсети разрушают мозг подростков

Чрезмерное увлечение соцсетями и бесцельный скроллинг могут негативно влиять на когнитивные функции и психическое здоровье, предупреждают эксперты. В 2023 году Оксфордский словарь назвал «разложение мозга» словом года, определив его как ухудшение интеллектуальных способностей из-за потребления низкокачественного онлайн-контента. Но действительно ли соцсети «разлагают» мозг?

© Чемпионат.com

По словам доктора Андреаны Бенитес, невролога из Медицинского университета Южной Каролины, это состояние связано с перегрузкой мозга бесполезной информацией. Это как вредная еда для ума: если питаться только фастфудом, рано или поздно пострадает здоровье, объяснила она.

Исследования показали, что подростки, проводящие более четырёх часов в день в соцсетях, чаще страдают от тревоги и депрессии. У взрослых злоупотребление соцсетями может привести к ухудшению памяти, концентрации и эмоциональной устойчивости. Дети с высоким экранным временем больше подвержены СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и нарушениям поведения.

Проблема не только в соцсетях, но и в том, что они заменяют: живое общение, спорт, творчество, отметил доктор Костантино Иадекола из Корнеллского университета.

Эксперты советуют ограничивать время в соцсетях, особенно перед сном, выбирать познавательный контент вместо бесконечного скроллинга, а также больше общаться в реальной жизни и заниматься хобби.