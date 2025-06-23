Как поступить, если не удалось сдать ЕГЭ на высокие баллы

Директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов развеял опасения выпускников, получивших невысокие баллы на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), и предложил несколько альтернативных путей для продолжения обучения.

Хвостов подчеркнул, что результаты ЕГЭ – это не конец образовательного пути, а лишь повод для пересмотра планов и поиска новых возможностей.

«Главное, помнить, что низкие баллы на ЕГЭ — это не конец, а просто новый взгляд на свое образовательное будущее», — отметил эксперт для издания Газета.Ru.

Среди предложенных экспертом вариантов: пересдача ЕГЭ с целью улучшения результатов, поиск вузов с более низким проходным баллом (в том числе в других регионах), поступление на платное обучение с последующим переводом на бюджетное место, выбор очно-заочной или вечерней формы обучения, целевое обучение с гарантированным трудоустройством, а также поступление в колледж, где зачастую не требуются результаты ЕГЭ после 11 класса.

Хвостов также напомнил о существовании образовательного кредита с господдержкой и скидках на обучение, которые могут предоставляться вузами за особые успехи в учебе.

Напомним, ранее стало известно, что в России снизился средний балл ЕГЭ по нескольким предметам.

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