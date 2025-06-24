Дизайнеры Choupette представили школьные образы нового поколения

В этом году дизайнеры сделали акцент на шотландской клетке и создали разнообразные варианты для учеников начальной школы.

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До школы осталось… На самом деле, лето пролетит совсем незаметно и уже сейчас пора озаботиться тем, чтобы выбрать школьную форму.

Мы уже начали присматриваться к новым коллекциям. И сегодня расскажем, что же предлагают дизайнеры Choupette.

В линейке вы найдете стильные синие и красные свитшоты, спортивные бомберы, которые отлично сочетаются с юбками в складку и клетчатыми элементами. Для старшеклассников подготовили классические костюмы, подчеркивающие их элегантность и индивидуальность и объемные oversize-костюмы.

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Невероятная неоклассика в школьном образе — это новый взгляд на традиционный стиль, который предлагает современным ученикам свежие и элегантные решения!

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Известно, что бренд использует только натуральные ткани, что позволяет современным школьникам собирать уникальные образы и выражать свою индивидуальность, оставаясь при этом в рамках школьного дресс-кода.