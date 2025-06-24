В школах усилят борьбу с травлей: новые методы борьбы с буллингом

Школы планируют обязать вести учет фактов травли учеников и заниматься профилактикой таких случаев. Вмешиваться в ситуацию должна комиссия по урегулированию споров. Жертвам буллинга, его свидетелям и агрессорам должны оказать помощь педагоги и психологи. А если травля происходит постоянно, то нужно подключать полицию и комиссию по делам несовершеннолетних. Тогда с агрессором проведут профилактическую работу с участием наставников, волонтеров и психологов. Когда могут внести такой законопроект и какие еще инициативы готовят, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

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Артем Павлович, какой будет финальная версия законопроекта о профилактике школьной травли и когда его могут внести?

— Сейчас школы часто замалчивают факты буллинга, поскольку не хотят выносить сор из избы. Когда ученика травят, то родители не знают, куда обратиться. Обычно они идут к директору, но он не дает им нужную поддержку, учителя тоже остаются в стороне. По сути, ребенок и родители оказываются наедине друг с другом, и это побуждает их бороться за свои права.

Однако судебные разбирательства крайне тяжело переживать ребенку и его родителям. Чтобы этого избежать, школа должна профилактировать травлю и не допускать ее причины. Если так случилось, что ребенка все-таки затравили, то школа должна полностью включаться в решение этой проблемы.

Для этого мы разработали законопроект, который сейчас находится на финальном согласовании в Правительстве, и внести его могут уже скоро. Он состоит из целой системы — факт травли школа будет фиксировать и вести соответствующий учет.

Как школы будут вести этот учет?

— Для этого Минпросвещения по согласованию с Минздравом и МВД утвердит отдельный порядок на федеральном уровне. После того как травлю зафиксировали, комиссия по урегулированию споров должна рассмотреть этот случай и решить, что нужно предпринять для его профилактики, нужно ли подключать педагогов и психологов.

Если речь идет о регулярной травле и агрессор просто не реагирует ни на что, то к делу уже должны подключаться полиция, комиссия по делам несовершеннолетних. Школьника поставят на профилактический учет и с ним проведут индивидуальную профилактическую работу — в ней будут участвовать наставники, волонтеры и психологи.

Часто агрессор совершает травлю не от хорошей жизни, и ему нужно помочь. Это мы и закладываем в суть нашего законопроекта. Мы подключаем к этой работе молодежные и социально-психологические центры, чтобы не только полиция, не только школа, но и вся социальная инфраструктура на это работала.

Еще одна тема — киберпреступления среди детей. Когда могут внести в парламент законопроект о профилактике таких правонарушений?

— Сейчас мы доуточняем формулировки с Генпрокуратурой. Мы постараемся внести законопроект уже в весеннюю сессию. Суть в том, что мы хотим внести изменения в федеральный закон об основах профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Там есть направления профилактики наркомании, алкоголизма и различных преступлений.

Мы хотим добавить туда новое направление, связанное с профилактикой правонарушений в интернете, то есть киберпреступлений. Речь не идет о введении ответственности за эти деяния, потому что она уже предусмотрена Административным и Уголовным кодексами. Мы хотим, чтобы школы и правоохранительные органы участвовали в профилактике таких правонарушений. Это нужно, чтобы снизить число таких преступлений и жертв.