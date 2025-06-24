Опрос показал, на что разрешают тратить деньги детям их родители

Согласно опросу ВТБ, который есть в распоряжении RT, в России формируются новые подходы к детскому онлайн-шопингу.

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Родители всё чаще готовы разрешать своим детям тратить деньги в интернете, однако при этом устанавливают строгий контроль и ограничения на покупки.

Более трети опрошенных россиян считают, что оптимальный возраст для начала самостоятельных покупок в интернете — 14—15 лет. В целом 76% родителей допускают, что дети могут начать совершать онлайн-траты с десяти лет.

Этот подход подтверждается тем, что больше половины респондентов уже открыли своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать, если будут установлены лимиты на расходы (21 и 30% соответственно). Около четверти опрошенных согласны выдать карту или платёжный стикер подросткам старше 14 лет. Лишь 8% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для своих детей.

Интересно, что многие родители сталкивались с ситуациями, когда дети совершали покупки в интернете без их разрешения: 8% сообщили, что подобные случаи происходили неоднократно, а 17% отметили, что это были единичные инциденты. В Южном федеральном округе больше семей, где дети всегда заранее спрашивают разрешение на покупки: 38 против 28% в среднем по стране.

Что касается допустимых онлайн-трат, около 60% россиян считают приемлемыми расходы детей до 14 лет на книги и образовательные подписки.

Однако на Дальнем Востоке реже других готовы разрешать покупки книг (48%), а на Урале — оплачивать подписки на образовательные сервисы (45%). Примерно 40% всех опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды для детей. Менее трети респондентов одобряют расходы на музыкальные сервисы, лишь каждый пятый — траты на внутриигровые покупки, а всего 5% родителей разрешают донаты блогерам.

Наиболее популярные способы контроля за детскими тратами включают родительский контроль в банковских приложениях (60%) и смс-уведомления о транзакциях (52%). Почти половина родителей также устанавливают лимиты и запреты на покупки.

В Сибирском федеральном округе чаще других отмечают, что не используют ограничений и полностью доверяют детям — об этом заявили 14% опрошенных.

Большинство респондентов (75%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях, в то время как лишь 5% полагают, что бремя ответственности должно лежать на онлайн-платформах, которые обязаны внедрять меры защиты и механизмы подтверждения.

Опрос был проведён с 2 по 9 июня на репрезентативной выборке среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение о создании в России образовательных курсов для молодых отцов.