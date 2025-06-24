Эксперты объяснили, в каких случаях ребенка надо показать психологу

Современные дети живут в условиях постоянного стресса: высокая учебная нагрузка, эмоциональное напряжение в семье, дефицит живого общения. Не всегда ребенок может выразить словами, что с ним происходит. Поэтому взрослым важно уметь распознавать тревожные сигналы и вовремя обращаться за помощью к специалисту.

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Пристальное внимание стоит обратить на такие изменения в поведении:

резкое ухудшение настроения, плаксивость, агрессия;

замкнутость, отказ от общения с друзьями или родителями;

проблемы со сном;

частые жалобы на боли в животе или головные, несмотря на хорошие показатели при обследовании;

резкое снижение или, наоборот, чрезмерная активность;

отказ ходить в школу и/или снижение успеваемости;

навязчивые действия: привычка грызть ногти, выдергивание волос, постоянное мытье рук и прочее.

Эти признаки могут сигнализировать о внутреннем напряжении, тревоге, страхе или даже начальных признаках депрессии. Как пояснила учитель изобразительного искусства Евгения Заевская, особенно важно не игнорировать изменения, если они сохраняются более двух-трех недель.

Преподаватель крупного российского вуза Раиса Гусева определила ряд других признаков, требующих родительского внимания. Это нетипичное поведение ребенка на игровой площадке (агрессия или чрезмерное приставание к другим), а также жалобы воспитателей на комплекс проявлений:

неадекватность в процессе приема пищи;

навязчивые движения;

недостаток эмпатии;

отсутствие волевой саморегуляции и контроля;

снятие ответственности с себя и перекладывание "вины" на окружающих или внешние обстоятельства;

использование крик и угроз для достижения желаемого;

непризнание авторитета взрослых.

Причем жалобы должны быть регулярными. Редкие говорят лишь о формировании социальных навыков, они поддаются коррекции.

В случае такого поведения ребенка родитель может обратиться к психологу в самом детском саду или попросить в дошкольном учреждении характеристику и с ней пойти в профильный городской центр, где комиссию проводят сразу несколько экспертов.

«Под руководством специалиста дети научатся высказывать свои эмоции, в том числе негативные, лучше себя контролировать, выслушивать друг друга, стараться договариваться, более уважительно относиться к другим детям, к родителям, решать конфликты, возникающие во взаимоотношениях, брать на себя ответственность за свои слова и действия и многому другому», — рассказала Раиса Гусева.

Специалист также окажет помощь в адаптации к детскому саду или школе, укажет на причины неудачного общения со сверстниками, сгладит агрессивный настрой и тревожность, разберется в причинах заниженной самооценки и страхов. Проработает реакцию на конфликты в семье (развод, переезд, рождение младших детей), на горе или утрату близких.

«Если ребенку не помогать и пускать на самотек его состояние, проблема может перейти в психиатрию, невротику, истеричность, отшельничество, сложности с формированием семьи, к различным заболеваниям, трудностям во взаимоотношениях, депрессии. Есть много примеров, когда ребенку с психологическими сложностями во взрослом возрасте получается адаптироваться в социуме, но уровень сложности жизни сильно увеличивается», — подчеркнула психолог Виктория Крапивцева.

Между тем при своевременном обращении за помощью специалист поможет решить большой спектр проблем, пишет tagilcity.ru.

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