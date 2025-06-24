Нейропсихолог предупредил о трудностях, с которыми столкнутся дети-левши

Доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолого-социальной работы Сеченовского Университета, соавтор исследования нейропсихологических особенностей леворуких детей Ольга Шалина рассказала, что у детей-левшей могут возникать сложности с пространственным восприятием.

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В беседе с сайтом kp.ru эксперт отметила, что леворукость не является патологией и никак не влияет на интеллект ребёнка.

«Но дети с ведущей левой рукой немного по-другому осваивают письмо, иначе развивается их память и перерабатывается информация», — сказала Шалина.

По словам специалиста, дети с ведущей левой рукой могут испытывать сложности с арифметикой и грамматикой.

Также у леворуких слухоречевая память развивается быстрее, чем зрительно-пространственная, добавила Шалина.

Эксперт посоветовала поддерживать детей-левшей на этапе начального школьного обучения, создавая разнообразную и развивающую среду.

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