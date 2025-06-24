Семь школ для талантливых детей

Сильные стороны есть у каждого ребёнка. Главная задача родителей — распознать суперсилу чада и предоставить возможности для её развития. Для этого не нужно проходить какие-то специальные тесты, достаточно просто понаблюдать, что ребёнку нравится делать больше всего и что у него получается.

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При этом важно учитывать, что всему своё время.

«У каждого возраста свои особенности. И развивать какой-то навык позже уже значительно сложнее», — считает детский нейропсихолог Валентина Паевская.

Она, например, утверждает, что, условно, если ребёнок не начал рисовать в нужный момент и не получил доступ к кистям, краскам и инструментам для освоения этого навыка, он не раскроет этот талант в более старшем возрасте.

«Если не приучить ребёнка вовремя коммуницировать, в будущем мы получим замкнутого взрослого, которому и в 30, и в 40 лет будет трудно общаться», — также отмечает Паевская. И таких примеров масса.

Рассказываем, где и какие детские таланты могут приумножить своевременно и бережно.

Школа-интернат имени Колмогорова при МГУ им. Ломоносова

СУНЦ МГУ (краткое название образовательного учреждения) по праву называют альма-матер математической элиты страны: эти стены помнят многих нынешних членов-корреспондентов Российской академии наук и бизнесменов из списка Forbes. Среди самых известных выпускников — предприниматель, программист и один из лучших специалистов по кибербезопасности в мире Евгений Касперский. Попасть в кузницу учёных и академиков сложно. Будущих студентов (учеников 10–11 классов здесь уже так называют) отбирают из всех регионов страны. Выездные экзамены проводятся в 50 городах, и ежегодно около двух тысяч одарённых школьников стремятся попасть в СУНЦ. Конкурс — примерно 10 человек на место. Кроме физико-математического отделения в школе есть кафедры информатики, химии и биологии.

Билингвальная начальная школа Discovery Primary School

Здесь растят детей-билингвов, поэтому обучение проходит на английском и русском языках. Программа состоит из государственной (ФГОС) и международной. Заговорить на иностранном, так и не узнав, что такое барьер в общении, здесь помогают в том числе носители языка. Правильное произношение, которому в школе уделяют много внимания, позволит ребёнку с ранних лет блистать с иностранным репертуаром на поэтических и вокальных конкурсах, а также уверенно общаться за границей. В первой половине дня школьники осваивают основные предметы, а во второй — делают домашнюю работу, занимаются творчеством и спортом. В зависимости от желания, интереса и способностей, ребёнок играет в большой теннис, шахматы, баскетбол или занимается художественной гимнастикой, бальными танцами, вокалом и актёрским мастерством. Также здесь доступна редкая опция — изучение китайского языка. Малочисленные классы и общая камерная обстановка позволяют педагогам уделять внимание каждому ученику и его талантам. В школе часто организуют конкурсы по различным дисциплинам, что с раннего возраста стимулирует у детей интерес к новым знаниям и стремление к победам.

Международная академия музыки Николая Агутина

Тем, кто увлекается музыкой и мечтает о певческой карьере, адресован курс «Артист большой сцены». В него входят вокал, сольфеджио, игра на инструментах, актёрское мастерство, сценическая речь и танцы. В стенах академии у ребят есть возможность общаться со звёздами шоу-бизнеса, которые регулярно проводят здесь мастер-классы. На отчётных концертах ученики перенимают опыт Николая и Леонида Агутиных, выступая с ними на одной сцене. Кроме того, уже в первые месяцы занятий ребята принимают участие в крупных музыкальных мероприятиях столицы. В прошлом году ученики выступили на сольном концерте Леонида Агутина в Лужниках перед аудиторией из 75 000 человек. Также юный певец из академии исполнил свою песню на VK Fest 2024. Программа обучения разработана лично основателем, певцом и композитором Николаем Агутиным и рассчитана на детей от 4 до 17 лет. Есть групповые и индивидуальные уроки. Для тех, у кого нет возможности несколько раз в неделю приезжать в район Кутузовского проспекта и заниматься очно, предусмотрен формат онлайн-школы.

«Центральная школа балета»

Талант балерины можно заметить уже в раннем возрасте. Благодаря высококвалифицированному педагогическому составу, возглавляемому прима-балериной Большого театра Екатериной Шипулиной, в этой школе способности ребёнка не останутся незамеченными. Программа обучения направлена на всестороннее эстетическое развитие. В расписании первого класса — семь дисциплин: основы классического танца, гимнастика, ритмика, импровизация, пластическая пантомима, основы музыкальной грамоты и сценическая практика. Среди дополнительных предметов — игра на фортепиано, вокал, живопись, изучение английского и французского языков. Уже с первых лет обучения девочки выступают на профессиональных площадках, таких как Дом Пашкова и Новая опера в Саду Эрмитаж. ЦБШ, которую иначе можно назвать институтом благородных девиц, расположена в трёхэтажном особняке в переулках Арбата.

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко»

Вместе с командой опытных тренеров, в числе которых победительница Олимпиады в Сочи в 2014 году Юлия Липницкая, трёхкратный чемпион мира Евгений Плющенко обучает необходимому для побед на льду. С первых лет тренировок талантливые фигуристы начинают демонстрировать свои успехи широкой аудитории. Уже в начале пути они принимают участие в городских соревнованиях, где могут набраться опыта и показать свои возможности. Самые способные и трудолюбивые ученики впоследствии выступают в знаменитых ледовых шоу Евгения Плющенко. В академии обучаются такие юные дарования, как Софья Самоделкина и Софья Муравьёва, которые уже громко заявили о себе в мире фигурного катания.

Детская Школа дизайна в НИУ ВШЭ

Для творческих ребят от 7 до 15 лет в школе открыты курсы по дизайну, моде, современному искусству и фотографии. Всего представлено 11 образовательных направлений. В том числе здесь обучают модным нишевым профессиям вроде создателя комиксов, разработчика компьютерных и настольных игр и саунд-дизайнера. На курсе по 3D-моделированию ребята учатся создавать текстуры, группы и компоненты, а потом встраивать их в архитектурные концепции — например, в город будущего, космическое поселение или пространство VR-игры. Особой популярностью пользуется направление видеоблогинга: за восемь месяцев (4 модуля) реально овладеть мастерством создавать, продвигать и монетизировать видеоконтент. Мастер-классы ведут дизайнеры, иллюстраторы и художники. Можно записаться на программы в Москве, Санкт-Петербурге или учиться онлайн.

Детская театральная студия при ГИТИСе

Обучение проходит под руководством педагогов с кафедр режиссуры и мастерства актёра ведущих театральных вузов страны: МГИК, ВТУ им. Щепкина, театрального института им. Щукина и РАТИ (ГИТИС). Программа помогает детям не только освоить азы актёрского мастерства, но и развить важные жизненные навыки, которые будут полезны в любой сфере деятельности. Дети учатся контролировать свои эмоции, управлять телом и снимать зажимы, преодолевать страх публичных выступлений, лучше понимать эмоции других и эффективно взаимодействовать в коллективе. Раз в три месяца проводятся открытые уроки, где родители и все желающие могут наблюдать за занятиями и оценивать прогресс учеников. В конце учебного года дети принимают участие в полноценном спектакле на большой театральной сцене, где могут применить все полученные знания и навыки, выступая перед зрителями.