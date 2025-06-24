Путин запретил банкам открывать подросткам счета без согласия родителей

Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет не будут открывать счета и выдавать банковские карты без письменного согласия родителей или законных представителей. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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Ранее глава государства поручил правительству и Госдуме ускорить принятие данного закона. Такие меры нужны, чтобы защитить детей от действий мошенников, предотвратить совершение противоправных действий с использованием банковских счетов подростков. Документ вступает в силу с с 1 августа 2025 года.

По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи несовершеннолетним карт увеличивается на 20-25%. Это связано с тем, что подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты, отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. И тут таится опасность: преступники входят в к детям в доверие и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в незаконных целях. В том числе для обналичивания средств обманутых граждан. В итоге за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего такие дельцы проводят миллионы.

Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - так называемыми дропперами, пояснил председатель Госдумы. Закон позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков, резюмировал он.

Исключение в законопроекте предусмотрено для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным. Например, если подросток работает по трудовому договору, в том числе по контракту, либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.