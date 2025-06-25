Врач объяснила, как обеспечить здоровье и развитие малыша

К первому дню рождения малыш знакомится с базовыми вкусами, и его питание должно стать разнообразным и сбалансированным. Важно, чтобы в рационе были белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, сообщила врач-неонатолог Оксана Мурзина.

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Рацион ребенка до года должен включать овощи и фрукты (источник витаминов и клетчатки), предпочтительно местные и сезонные. Овощи нужно тщательно мыть и очищать от кожуры. Кроме того, полезны также каши на воде или молоке. Злаки, такие как гречка, овсянка, рис и кукуруза, легко усваиваются и не содержат глютен, поэтому станут отличным выбором.

Мясо и рыба — основные источники белка и железа. Мясо рекомендуется давать три раза в неделю, как и рыбу, которая содержит важные для развития омега-3 и йод. Мясо рекомендуется давать в виде фрикаделек или рагу.

Молочные продукты тоже обязательны в рационе ребенка. После года молоко можно использовать для каш и омлетов. Также можно давать кефир, богатый ферментами и пробиотиками, творог легко усваивается и содержит много кальция. Ребенку будет достаточно до 100 грамм в день. Если говорить о куриных яйцах, детям до года можно есть только желток, после можно добавить белок в омлеты.

Детям лучше давать макароны и хлеб из твердых сортов пшеницы. Белый хлеб лучше давать в умеренных количествах, однако разрешены детские печенья и хлебцы для перекусов. Маленьким детям стоит готовить супы на овощных или легких мясных бульонах без добавления соли и специй.

Годовалый ребенок нуждается в разнообразном, сбалансированном питании с учетом возрастных особенностей. Мясо, рыба, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты и достаточное количество жидкости — основа его здоровья, — подчеркнула Мурзина.

Не рекомендуется придерживаться вегетарианства в этом возрасте из-за необходимости животного белка для роста. Также важны режим сна, прогулки и стабильный распорядок дня, сообщает РИАМО.

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