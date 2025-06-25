Какие анализы потребуются ребенку для отправки в лагерь?

Лето многие дети проводят в лагере. Для них – это время отдыха, веселья, активности. Чтобы ничего не омрачило приятных эмоций, родители должны уделить особое внимание вопросам питания, размещения и здоровья ребенка.

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Как отмечает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан», даже в самом образцовом лагере у ребенка есть риск заболеть: при тесном общении детей инфекция передается легче, часто дети забывают о правилах гигиены и т.д. Для того, чтобы минимизировать риски, организаторы лагеря просят предоставить медицинские справки.

Есть справки, которые выдаются заранее и являются «долгосрочными». Другие актуальны всего несколько дней и получать их следует за несколько дней до отъезда. Основные справки: справка для лагеря по форме 079/у, содержащая основные сведения о ребенке, перенесенных заболеваниях, прививках, имеющихся болезнях и справка о контактах № 291, где содержится информация об отсутствии контакта с носителями инфекционных заболеваний.

Справка 079/у действует 90 дней, а справка № 291 – 3-5 рабочих дней.

Дополнительно может потребоваться анализ кала на яйца глист и соскоб на энтеробиоз. Срок действия такой справки варьируется, в разных лагерях могут быть свои требования.

Также врач напоминает, что имеет смысл в целом оценить состояние здоровья ребенка, сдав базовые анализы – общий анализ крови и мочи. При выявлении отклонений от нормы рекомендуется обратиться к врачу.