Чем опасна затяжная обида у детей

«Залипшее состояние» может свидетельствовать о серьёзных проблемах.

В подобной ситуации необходимо обратиться к специалисту. Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Елена Соловьёва.

«Обида бывает в разных проявлениях, мы можем обижаться, но при этом наше функционирование и взаимодействие с тем человеком, на которого мы обиделись, оно не особо страдает. Обида может быть для того, чтобы произошло какое-то столкновение с реальностью. Возможно, примирение с реальностью. Потому что обида — это механизм, который обучает ребёнка, что можно, а что нельзя. Поэтому не нужно бояться, что ребёнок обиделся. Но если ребёнок начинает в этом состоянии залипать, находиться слишком долго. Особенно сильно это проявляется в подростковом возрасте. Когда он маленький, он может довольно быстро переключаться, если он долго не переключается, то это повод обратиться к детскому психологу. Это может свидетельствовать о серьёзных психологических или даже психических проблемах. Которые уже потом вскроются».

Ранее Соловьёва перечислила наиболее частые проявления обиды. Это игнорирование и отстранённость, агрессия или замалчивание. Демонстрация уязвлённых чувств может впоследствии укрепить отношения, в то время как сдерживание эмоций способно нанести вред.