Почему современные подростки все чаще страдают от ожирения

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число детей и подростков с избыточным весом за последние 40 лет выросло в 10 раз. Сегодня каждый третий подросток имеет лишний вес или страдает от ожирения. Что привело к такому резкому росту числа случаев детского ожирения и как решить эту проблему, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Ольга Филина.

© Вечерняя Москва

Пустые калории и много углеводов

Как пояснила эксперт, на сегодняшний день у 80 процентов девушек в возрасте 15–18 лет есть лишний вес. А мешковатая одежда, которая в тренде среди подростков, позволяет не обращать внимания на эту проблему.

У девочек-подростков все чаще диагностируют нарушения в работе эндокринной, гормональной и репродуктивной систем, метаболические нарушения наравне со взрослыми женщинами, у которых есть дети, — сказала она.

Специалист объяснила, что причина набора лишнего веса у современных подростков — потребление пустых калорий и огромного количества углеводов.

Если зайти в любую кофейню столицы, особенно находящуюся рядом со школами, с колледжами, университетами, то можно заметить, как подростки с удовольствием едят круассаны, пиццу и запивают их сладкими напитками, такими как бабл-ти и кофе с сиропом. Такой прием пищи может составлять одну тысячу калорий, которые будут пустыми с точки зрения наличия питательных веществ и пользы для организма. Быстрые углеводы, сахара, жиры и трансжиры — это идеальное сочетание для набора подкожно-жировой клетчатки, — считает собеседница «ВМ».

Культура питания отсутствует

Нутрициолог объяснила, что во многих современных семьях отсутствует культура питания, что становится главной причиной лишнего веса у подростков.

Это было бы не так страшно, если бы утром, уходя из дома, у детей был сбалансированный питательный завтрак, а вечером — легкий ужин. Однако из-за быстрого темпа жизни многие родители не успевают готовить полезную еду детям, поэтому подростки днем едят фастфуд и сладости, а вечером — пельмени или макароны с сыром. А это снова тесто и жиры.

Родителям проще дать деньги, и с учетом отсутствия в семье знаний о сбалансированном питании и о важности нутриентов в продуктах подростки покупают то, что, по их восприятию, вкусно.

Такая еда действует как наркотик, содержит в себе самый сильный усилитель вкуса — сахар, различные добавки. Это заставляет мозг хотеть именно такую еду — и как можно чаще. Ребенок подсаживается на сдобу, сладкое. И его мозг без этого допинга — как будто в тумане. Получается порочный круг. Булки, кофе и чаи с сиропами — постоянное потребление быстрых углеводов замещает потребление белковой пищи, что способствует замещению мышечной ткани жировой тканью, — сказала Филина.

Нужно больше двигаться

Также, по ее мнению, предыдущие поколения детей и подростков вели более активный образ жизни, больше двигались. Это также играет значимую роль в развитии детского ожирения в наши дни:

Раньше дети больше двигались. У них не было айфонов, интернета и прочих современных удобств. Если нужно было подготовиться к экзамену, то шли в библиотеку. А сейчас подростки предпочитают учиться дома за компьютером, а к репетитору ездить на такси.

Эксперт напомнила, что лишняя жировая ткань — это не просто «ужасные бугры», а нарушение баланса половых гормонов, доминирование эстрогенов, инсулинорезистентность и гиперинсулинемия. Это может привести к:

развитию сахарного диабета второго типа;

активации синтеза андрогенов у женщин;

синдрому поликистозных яичников;

к стимуляции аппетита и дальнейшему набору веса;

снижению функции щитовидной железы;

замедлению метаболизма.

Родителям важно уже сейчас задуматься о здоровье своих детей. Необходимо подавать им правильный пример и прививать культуру питания с детства, — заключила собеседница «ВМ».

В процессе борьбы за стройное тело люди готовы использовать любые способы похудения. Но не каждый метод может привести к желаемому результату. «ВМ» обсудила с диетологом Еленой Соломатиной, какие методики похудения нельзя считать эффективными и почему.