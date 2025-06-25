Российские школьники рассказали о каникулах мечты

Каждый четвертый школьник (26%) мечтает провести все лето в тусовках с друзьями. Немного меньше (24%) хотели бы отправиться с ними в путешествие. Еще 21% признались, что идеально провести каникулы для них — это просто остаться дома, смотреть сериалы и отдыхать от всего. Только 14% школьников мечтают о каникулах в деревне, за городом или в путешествии с семьей.

Это показал опрос Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Что касается реальных планов на лето, то здесь мечты и реальность совпадают не всегда. На практике больше всего респондентов отправляются этим летом в поездку с родителями (25%). 20% остались дома и просто отдыхают, а 15% занимаются подготовкой к экзаменам и никуда не едут. За город с родителями поехали 10%, а на самостоятельные поездки с друзьями решились 7% опрошенных.