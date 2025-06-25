Школьники определились с подарками на выпускной

Среди выпускников девятых и одиннадцатых классов, их родителей и педагогов был проведен опрос, чтобы выяснить, как изменилось восприятие выпускного вечера. Результаты исследования продемонстрировали, что выпускной остается традиционным мероприятием, которое чаще всего проводится в формате банкета. При этом вчерашние школьники мечтают получить от родителей в качестве подарка деньги или путешествие.

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Согласно результатам исследования, наиболее востребованным форматом празднования остаются банкеты. Их выбирают 62% учащихся, 55% родителей и 48% педагогов. Однако, если бы у выпускников была возможность самостоятельно выбрать формат, они бы предпочли вечеринку с танцами, поездку или отдых на природе.

В выборе сценария для выпускного родители проявляют больше осторожности: лишь 16% готовы отпустить своих детей на вечеринку с друзьями, а 22% пока не решили, как именно будет проходить праздник. Однако старшее поколение старается учитывать пожелания детей: почти треть родителей считает, что главное это чтобы праздник соответствовал желаниям самого выпускника.

Также аналитики выяснили, что получить подарок от родителей на выпускной рассчитывают 42% школьников. Еще 37% хотели бы подарок, но не ждут его, а 21% не ждут вовсе. Самыми желанными презентами стали: деньги, впечатления, памятные вещи и сертификаты. При этом 63% родителей считают, что выпускной – повод для подарка. Чаще всего родители выбирают технику, деньги, украшения, путешествия и подарочные карты.

Учителя также не остаются без внимания. Для большинства учеников это в первую очередь способ выразить признательность за труд и уважение. По результатам опроса, 45% выпускников планируют преподнести подарки всем учителям. Каждый четвертый ограничится подарком для классного руководителя, а 21% только для любимых педагогов.

В то же время родители предпочитают универсальные подарки, которые дают возможность выбора и гарантированно приносят пользу. Наиболее популярным выбором являются подарочные карты. Букет цветов остается обязательным элементом его выбирают 57% родителей, передает Life.ru. Среди других подарков: наборы сладостей и чая, символические сувениры, такие как альбомы и открытки, украшения и аксессуары, впечатления, например, билеты и экскурсии, а также канцелярия или книги.

Добавим, что треть российских учеников планирует отметить выпускной в школе, 29% – в ресторане, а 17% – на природе. В среднем родители готовы потратить на праздник 19 тысяч рублей, выяснил по результатам опроса крупный сервис объявлений. Почему выпускные с размахом – не редкость, какие социальные проблемы этот тренд вскрывает, читайте в материале «ФедералПресс».