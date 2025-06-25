Как выбрать школу для ребенка и не разочароваться

В какую школу отдать ребёнка учиться — этот вопрос ежегодно волнует миллионы родителей. Те, кто особенно тщательно подходят к решению этой задачи, посвящают ей несколько месяцев. В этот период родители вместе с ребёнком знакомятся с администрацией и педсоставом разных школ, проходят в них вступительную диагностику, после чего анализируют впечатления и пытаются выбрать подходящий вариант.

На что нужно обращать пристальное внимание при подборе школы, чтобы впоследствии не разочароваться, нам рассказала соосновательница сети билингвальных садов и начальных школ Discovery Екатерина Маркелова.

«Как собственник образовательного бизнеса и многодетная мама, я прошла через множество школ — и в роли родителя, и в роли эксперта. И если с расположением и бюджетом всё более-менее понятно, то дальше начинается самое интересное», — говорит предпринимательница Екатерина Маркелова.

Эксперт выделила три ключевых момента, на которые стоит ориентироваться при выборе школы.

Образовательная концепция

Академический уклон. Если для вас принципиальны углублённые программы (математика, английский, олимпиадная подготовка), убедитесь, что школа действительно даёт высокий уровень, а не просто декларирует его.

Если для вас принципиальны углублённые программы (математика, английский, олимпиадная подготовка), убедитесь, что школа действительно даёт высокий уровень, а не просто декларирует его. Баланс нагрузки. Разберитесь, насколько программа соотносится с возможностями и интересами ребёнка? Перегруз так же вреден, как и недогруз.

Среда и селективность

Входные диагностики. Хорошая школа знает, каких детей берёт, и формирует среду, где каждому комфортно развиваться.

Хорошая школа знает, каких детей берёт, и формирует среду, где каждому комфортно развиваться. Академическая и социальная среда. Окружение влияет на мотивацию, результаты и даже социализацию. Если все вокруг стремятся к знаниям, ваш ребёнок с большей вероятностью последует их примеру.

Команда и ценности

Профессионализм учителей. Нужно убедиться, что у педагогов есть не только дипломы, но и реальное умение работать с детьми.

Нужно убедиться, что у педагогов есть не только дипломы, но и реальное умение работать с детьми. Открытость и вовлечённость. Администрация и педагоги должны быть партнёрами, а не «надзирателями».

Администрация и педагоги должны быть партнёрами, а не «надзирателями». Атмосфера. Когда в школе уважают личность ребёнка, поддерживают и вдохновляют, это чувствуется сразу.