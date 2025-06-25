У детей вырос интерес к книгам о войне

Библиотекарь Ломоносовской школы-пансиона в Московской области Мария Фролова поделилась с "РГ" своим мнением по поводу того, чего не хватает школьным читальням.

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Напомним, что на Совете по поддержке русского и других языков народов России глава Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что союз совместно с Минпросвещения России провели первый со времен СССР системный анализ обеспеченности школьных библиотек художественной литературой.

По словам Фроловой, в чате школьных библиотекарей по муниципальному району, где она состоит, коллеги делятся, что с фондом художественной литературы не везде хорошо.

«В нашей школьной библиотеке он, в принципе, достаточный. Единственное, что мы планируем добавить, это подписки на детские журналы "Мурзилка", "Шишкин лес", "Тошка и компания" (это журнал о животных). Педагоги школы очень строго относятся к тому, чтобы дети читали по школьной программе. На урок литературы учитель требует именно бумажный экземпляр книги. Да и дети не любят читать в цифре», — подчеркнула заведующая библиотекой.

Она также добавила, что большим спросом детей пользуются книги "Майнкрафт", истории Сабины Штэдинг про Петронеллу, конечно, "Гарри Поттер".