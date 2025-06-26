В России планируют развить поддержку молодых матерей

Маме, которая родила первого ребенка, нужна особая поддержка. В Думе создана рабочая группа, которая разберется в самых деликатных вопросах материнства и родительства. О том, почему сегодня семье с младенцем понадобилась помощь законодателей, "РГ" рассказала первый заместитель председателя Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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Казалось бы, сегодня достаточно школ и курсов подготовки к родам, пособий и помощников, готовых помочь молодым супругам справиться с новым этапом семейной жизни - появлением малыша. Тем не менее законодатели считают, что в настоящее время отсутствует алгоритм поддержки женщины, родившей ребенка.

«Работа школ подготовки к родам зачастую направлена только на подготовку к родам и рождению ребенка, — комментирует инициативу по созданию рабочей группы по вопросам послеродового сопровождения Татьяна Буцкая. — "День Х", к которому они ведут женщину, - роды и небольшой послеродовой период. Молодой маме покажут, как запеленать ребенка, приложить к груди, обработать зеленкой пуповинную рану и, в общем-то, все. И получается, что молодые родители по большому счету родителями быть не готовы. Они смотрят красивые ролики в соцсетях и Telegram-каналах, где блогеры красиво показывают своих красивых детей, но реальность на самом деле такова, что все успеть трудно и выглядеть каждый день на "пятерку с плюсом" тоже нелегко. Трудности - это нормально, это жизнь, но к родительству нужно готовиться».

Еще одна причина, по которой законодатели решили заняться деликатными вопросами материнства и детства, - отсутствие медицинского контроля состояния женщины, когда она с ребенком из роддома приезжает домой.