Сколько подростков в России злоупотребляют алкоголем

Количество пьющих детей в России сократилось вдвое, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

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По словам специалиста, проблема подросткового алкоголизма изживает себя, потому что пить сегодня просто не модно среди подростков. Причем это характерно не только для России, но и для других стран.

«За последние десять лет количество пьющих подростков в России сократилось вдвое, и интерес подростков к алкоголю продолжит падать, даже если государство не будет вести антиалкогольную пропаганду. Существует масса исследований, подтверждающих этот факт. Происходит это потому, что пить сейчас попросту не модно. Сейчас тот, кто пьет, считается изгоем, образ крутого пьющего старшеклассника канул в лету. Причем даже в неблагоприятных районах, школах. Никто так выглядеть не хочет», – рассказал врач.

По словам Исаева, если посмотреть на официальные данные, видно, что за последние 30 лет численность детей и подростков, состоящих на учете с диагнозами алкоголизм, наркомания и токсикомания, значительно снизилась. Например, в 1995 году диагноз алкоголизм был поставлен почти 850 подросткам, в 2005 году этот показатель достиг 2700 подростков, а к 2022 году — уже 115.