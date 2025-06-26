Популярность вейпов может привести к появлению «отсталого» поколения

Сегодня до половины подростков зависимы от вейпов и гаджетов. Обе эти зависимости нарушают нормальное развитие мозга, что может привести к появлению «недоразвитого» поколения взрослых, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

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«Если раньше от проблем с алкоголем страдали до 20% школьников, то сегодня от вейпа и гаджетов зависимы до половины детей. По данным Минздрава, подростки составляют около 90% потребителей электронных сигарет в России. По итогу опроса специалистов Института изучения детства, семьи и воспитания, каждый третий подросток либо пробовал, либо курит вейпы регулярно. Официальной статистики по номофобии (зависимости от гаджетов, страхе остаться без мобильной связи) на настоящий момент нет. Но уже понятно, что многие не могут жить без телефона», — отметил нарколог.

Вейп с никотином влияет почти на все органы, особенно на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Возможны колебания давления, инсульты и изменения, приводящие к легочным заболеваниям. Потребление никотина через вейп может быть даже выше, чем при курении обычных сигарет.

«Также стоит учитывать негативное влияние на мозг, поскольку он формируется позже остальных органов. Особенно это касается отделов лобной доли, отвечающих за волевые качества, самоконтроль и другие важные функции. Эти отделы созревают последними, и, по последним данным, процесс их формирования завершается только к 25 годам. Увлечение вейпами может замедлить и нарушить развитие мозга. В результате к 20-30 годам у человека могут появиться различные психические заболевания. Таким образом, мы рискуем вырастить поколение людей с проблемами в психическом развитии», — описал последствия врач.

То же самое касается и гаджетов. Их постоянное использование приводит к выработке быстрого дофамина. Организм привыкает к легким удовольствиям, и центральная нервная система теряет способность получать радость от других, более сложных и полезных процессов. В результате люди становятся ленивыми, а отсутствие гаджетов может вызвать депрессию.