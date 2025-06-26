Детям в Подмосковье запретили находиться у водоемов без взрослых

Депутаты Мособлдумы на заседании 26 июня приняли закон, согласно которому запрещается пребывание на водных объектах Подмосковья детей до 18 лет без сопровождения взрослых, передает корреспондент ТАСС.

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«В целях предупреждения детского травматизма и смертности в результате несчастных случаев на воде, прокурором области инициировано внесение изменений в закон Московской области о мерах предупреждения причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области. Предлагается на территории региона установить законодательное ограничение пребывания несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения взрослых. Установление данной меры обусловлено стабильно высоким числом несчастных случаев с детьми на воде, в том числе смертельных», — сказала на заседании замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Московской области Наталия Михлина.

Она подчеркнула, что актуальность законодательной инициативы обоснована данными статистики и неэффективностью существующих профилактических мер и ограничений, которые по большей части носят рекомендательный характер. По ее словам, в 2023 году на водных объектах Подмосковья погибли 27 детей, в 2024-м - 31 ребенок, с начала текущего года - уже 7 детей.

«Одной из главных причин гибели детей на воде является отсутствие контроля со стороны взрослых сопровождающих, непонимание своей ответственности, а порой равнодушие окружающих. Стоит подчеркнуть, что действие правовой нормы будет распространяться на все водные объекты региона», — добавила Михлина.

Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, за несоблюдение новых правил в адрес родителей и законных представителей детей согласно статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Уполномоченные за составление протокола - сотрудники полиции.

Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.