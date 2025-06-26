Детям в Подмосковье запретили находиться у водоемов без взрослых

Депутаты Мособлдумы на заседании 26 июня приняли закон, согласно которому запрещается пребывание на водных объектах Подмосковья детей до 18 лет без сопровождения взрослых, передает корреспондент ТАСС.
«В целях предупреждения детского травматизма и смертности в результате несчастных случаев на воде, прокурором области инициировано внесение изменений в закон Московской области о мерах предупреждения причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области. Предлагается на территории региона установить законодательное ограничение пребывания несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения взрослых. Установление данной меры обусловлено стабильно высоким числом несчастных случаев с детьми на воде, в том числе смертельных», — сказала на заседании замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Московской области Наталия Михлина.
Она подчеркнула, что актуальность законодательной инициативы обоснована данными статистики и неэффективностью существующих профилактических мер и ограничений, которые по большей части носят рекомендательный характер. По ее словам, в 2023 году на водных объектах Подмосковья погибли 27 детей, в 2024-м - 31 ребенок, с начала текущего года - уже 7 детей.
«Одной из главных причин гибели детей на воде является отсутствие контроля со стороны взрослых сопровождающих, непонимание своей ответственности, а порой равнодушие окружающих. Стоит подчеркнуть, что действие правовой нормы будет распространяться на все водные объекты региона», — добавила Михлина.
Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, за несоблюдение новых правил в адрес родителей и законных представителей детей согласно статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Уполномоченные за составление протокола - сотрудники полиции.
Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.