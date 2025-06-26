Нарколог рассказал, чего не должны делать родители

На отношение к алкоголю влияют разные факторы. Многое зависит от первого контакта с алкоголем. Некоторые родители считают, что лучше всего познакомить ребенка со спиртным в кругу семьи, однако это мнение ошибочно, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

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«Если мы начинаем знакомить ребенка с алкоголем в семье, это может создать впечатление, что алкоголь не запрещен и даже приветствуется. Однако важно, чтобы ребенок понимал, что он может попробовать алкоголь, и никаких наказаний или насилия со стороны родителей не последует. Если ребенок будет бояться наказания, он будет скрывать свои мысли и чувства, что приведет к недоверию. Ребенок должен чувствовать, что его любят, принимают и ему доверяют. Тогда он сможет открыто обсуждать с родителями любые вопросы. И вот, когда ребенок сам придет и скажет: «Мам, я не знаю, что мне делать, вокруг меня все употребляют алкоголь, и мне интересно, как быть, стоит ли пить с ними или нет», — это будет лучше, чем если бы родитель начал этот разговор самостоятельно», – объяснил врач.

Если ребенок не подходит с таким вопросом сам, тогда стоит завести этот разговор, но знакомить ребенка с алкоголем не нужно. Важно не создавать среду, в которой употребление не возбраняется.