Психолог раскритиковал онлайн-образование для детей

Из-за этого дети становятся «электронно-зависимыми».

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Они нуждаются в живом общении, необходимо его «предлагать», подчеркнула в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук Жанна Сугак.

«Они [молодые люди — прим. ГМ] должны это [живое общение — прим. ГМ] видеть и понимать, они должны в этом участвовать, им должны это предлагать. Мы сначала их сажали на электронную среду, посмотрите, что сейчас происходит: везде искусственный интеллект, электронные учебники, электронные доски в школах, онлайн-школы, онлайн-образование. А теперь: "Ой, а что происходит? Почему так?" Сначала родители, они все хотят онлайн, они все абсолютно считают, что это замечательная вещь, которая решает все абсолютно проблемы, а потом школа. Нам надо вырастить поколение учителей, которое понимает, что общение в обучении — это основная часть. Обучение — вторично. Но у нас нет такого поколения, мы растим по-прежнему электронно-зависимых людей».

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