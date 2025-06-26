Эксперт объяснил, как уберечь ребенка от наркомании

В преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня), врач-психиатр, нарколог Свердловской областной больницы №2 Инга Безъязыкова рассказала о том, как родителям отличить обычные проявления подросткового возраста от признаков формирования зависимости от психоактивных веществ и что делать в случае возникновения подозрений.

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Безъязыкова предупреждает, что одной из главных ошибок, которую совершают родители, является списывание тревожных изменений в поведении подростка на «переходный возраст».

Среди тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание: скрытность, уходы из дома без объяснений, внезапная смена круга общения, ухудшение успеваемости, потеря интереса к привычным увлечениям, нарушения сна, резкие перепады настроения, отказ от еды или чрезмерный аппетит, апатия или необычная активность, пишет Южный Федеральный.

При подозрении на употребление психоактивных веществ Безъязыкова рекомендует обратиться за профессиональной консультацией к специалистам, которые помогут оценить ситуацию и предложить дальнейшие шаги.

Важным аспектом профилактики наркомании является качественное общение с ребенком, совместные занятия и внимание к его интересам, что формирует доверие и снижает риск обращения к наркотикам.

Напомним, ранее врачи рассказали, как формируется зависимость от психоактивных веществ.

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