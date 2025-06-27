Единственная в России: выпускница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Эта девушка покорила страну не внешностью, а умом. Из почти миллиона человек она одна смогла дотянуться до Олимпа знаний и получить те самые заветные 400 баллов.

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Одна на тысячи

О том, что в России всего одна выпускница набрала на ЕГЭ максимальные 400 баллов стало известно на прошлой неделе. Сначала глава Рособрнадзора поздравил выпускников с окончанием основного периода экзаменационных испытаний и отметил отличившихся.

Он назвал практически всех стобальников, кроме одной. Исправил ситуацию мэр российской столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что некоторые школьники ещё сдают ЕГЭ, но не отметить заслуги юной москвички нельзя.

«На данный момент такой выдающийся результат - 100 баллов по всем предметам - в стране только у Надежды Яшмолкиной», — радостно отметил управленец на своей странице в соцсетях. По словам мэра Москвы, период ЕГЭ еще продолжается, однако Надя пока единственная, кто смог покорить Олимп школьных наук.

Что это за девушка

Надежда Яшмолкина — выпускница московской гимназии. Девочка училась в математическом классе и с трепетом готовилась к предстоящим экзаменам.

В беседе с журналистами школьница отметила, что на уроках они разбирали самые сложные задачки, повторяли пройденный материал и буквально «по полочкам» разбирали каждый экзамен.

Впоследствии это ей очень пригодилось. Она не боялась идти на ЕГЭ и знала, в чем ее главное оружие.

Надя стала примером для будущих выпускников и показала, что невозможное — возможно

Педагоги отмечают, что во втором полугодии московские выпускники занимаются исключительно подготовкой к экзаменам. Все остальные предметы они «закрывают» до Нового года, а затем начинается усиленная борьба за лучший балл.

Эта программа действует два года. Ее эффективность заставляет переезжать в Москву и Подмосковье семьи с выпускниками, чтобы обеспечить будущим абитуриентам качественную подготовку без лишних временных и умственных нагрузок.

Помимо подготовки к Единому государственному экзамену Надя активно участвовала в олимпиадах, и за последний год победила в шести умственных соревнованиях.

Также девушка стала одной из немногих, кто отличился на Московской олимпиаде по информатике. Всероссийские олимпиады по точным наукам Надежда тоже проходила на ура.

Стоит отметить, что даже одна победа в подобном соревновании эрудиции и интеллекта даёт школьнику возможность поступления без вступительных испытаний. Для таких абитуриентов разработан отдельный конкурс. У Нади, по всей видимости, такая привилегия уже давно появилась.

Школьница не скрывает: она мечтает связать свою дальнейшую жизнь с IT-технологиями. А вот с местом для поступления она пока не определилась. В списке Нади три ВУЗа: ВШЭ, МГУ и Бауманка.

Лучшие из лучших

В прошлом году 400-балльницей тоже стала одна школьница. Саша Оглоблина училась в Бауманской инженерной школе и обожала точные науки. Будучи школьницей, она впервые написала свою компьютерную программу.

Девушка отмечала, что ее главной целью стали не высокие баллы по предметам, а возможность доказать всем, что экзамены — это не страшно.

Саша уверена: качественная подготовка — залог успешной сдачи экзаменов

Учителя отмечали высокую любознательность девушки, стремление узнать новое, нестандартное мышление и искреннюю любовь к наукам.

Лайфхаки для учебы

Чтобы ЕГЭ из грозного монстра превратилось в помощника, эксперты и бывшие школьники советуют не отступать от четко прописанных правил сдачи.

К примеру, в экзамене по русскому языку есть определённый план написания сочинения. Без его неукоснительного соблюдения получить хороший бал будет попросту невозможно.

Также не стоит зацикливаться на целях получить высший балл. В первую очередь, необходимо показать свой самый лучший результат. Не всегда погоня за заветной сотней может обернуться успехом. Чаще всего из-за нее может «пострадать» другой предмет, что совсем не нужно школьникам.

Успешно сдавшие ЕГЭ школьники отмечают: у них ничего бы не получилось без поддержки семьи и педагогов. Им прививали любовь к наукам, веру в свои силы и уверенность в том, что все получится.

Не забывать о привычной жизни тоже важно. Концентрация внимания на одних экзаменах часто заканчивается выгоранием и плохими результатами. Во время подготовки к ЕГЭ не стоит игнорировать любимые увлечения: пение, танцы, рисование или спорт. Именно они наполняют новыми силами, позволяют ненадолго переключить внимание и не забывать, что экзамен — не равно вся жизнь.