Зачем дети массово прижигают себе руки дезодорантом

Зумеры массово прижигают себе руки дезодорантом, чтобы заработать химический ожог. В Сети набирают популярность ролики, где школьники копируют ге­роя из филь­ма «Бой­цов­ский клуб» Тай­лера Дер­дена, который при­жи­га­ет руку ще­ло­чью. 12-летняя девочка из Петербурга настолько увлеклась, что сожгла руку в четырех местах и оказалась в больнице. «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога, дерматолога, косметолога и аккредитованного инфекциониста Марият Мухиной, насколько опасны термические ожоги и какими могут быть последствия для здоровья из-за этого тренда.

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По мнению специалиста, новый тренд очень опасен для здоровья. Этот так называемый селфхарм, или самоповреждение кожи дезодорантом до химических ожогов, может закончиться не только госпитализацией, но и летальным исходом.

Кожа выполняет барьерную функцию, и если «входные ворота» для инфекции открыты при наличии сопутствующих заболеваний у подростка, плохого питания и ослабления иммунитета может возникнуть генерализованная инфекция вплоть до ампутации и сепсиса, — предупредила Мухина.

Эксперт отметила, что ожог только вначале выглядит как красное пятно. Через некоторое время он переходит в стадию пузыря с жидкостью, который затем разрывается и через открытую дерму может начаться заражение крови.

Все зависит от дальнейшего лечения, если оно было назначено не сразу и был, например, контакт с землей, то можно заразиться столбняком, — добавила дерматолог.

Гнойное воспаление опасно, но надо учитывать, что при более сильных ожогах струп и некротизированные ткани — это серьезная нагрузка на почки подростка и интоксикация, подчеркнула инфекционист. Также могут обостриться существующие заболевания или те, что развивались в скрытой форме.

Далее стадия рубцевания может изменить объем движений в кисти и руке. Рубцы могут стать келоидными, и от них потом будет очень трудно избавится, — подчеркнула врач.

Более того, многие не понимают, что селфхарм в виде химических ожогов от дезодоранта смертельно опасен, так как происходит разъедание крупных сосудов и вен.

Это может закончиться артериальным кровотечением, а скорая помощь просто не успеет приехать, — констатировала невролог.

Дерматолог добавила, что тренд, вдохновленный персонажем Тайлера Дердена, который по фильму является шизофреником и одной из субличностей главного героя, представляет серьезную опасность для здоровья молодежи как физического, так и психического.

Этот тренд может свидетельствовать о серьезных психологических или психиатрических проблемах, о внутренней боли, которую подросток пытается заглушить через физическую. В целом, необходимо разбираться в корнях проблемы, что толкает подростков на это — низкая самооценка, депрессия или желание привлечь внимание? Важно, чтобы подростки понимали последствия своих действий и искали здоровые способы самовыражения или решения своих проблем. Рекомендую всем родителям провести беседы и предупредить детей об этом ужасном нововведении среди подростков, чтобы они могли ментально противостоять и не делать эти ожоги, — посоветовала Мухина.

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