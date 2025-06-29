Какой будет форма в российских школах по ГОСТу

С 1 июля 2025 года в России начинает действовать новый национальный стандарт школьной формы. Этот ГОСТ на одежду для учеников утвержден впервые.

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Споры о том, нужна ли школьная форма, какой ей быть, где покупать, идут давно. В советское время все школьники носили одинаковую одежду: коричневые платья, черные и белые фартуки, синие костюмы. Потом эту практику отменили: дети стали ходить в школу, кто в чем хочет. Некоторые хотели в рваных джинсах, некоторые в длинных юбках, кто-то выбирал спортивный костюм. Порой из-за внешнего вида среди детей происходили споры и даже драки: не так одет, слишком дорого или не тот бренд. Учителям и родителям приходилось нелегко: сделаешь замечание, но ведь правил нет, а значит, нет и особой ответственности. До недавнего времени школы сами, во внутренних документах прописывали, носят ученики особую форму или нет. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отмечал: стандартизировать школьную форму не планируется. При этом, по его мнению, в ношении формы нет ничего плохого.

Изменится ли что-то с введением ГОСТа? Какой теперь должна быть школьная форма? И нужно ли носить одинаковое?

Скажем сразу, стандарт, который разработан Роскачеством, распространяется только на одежду школьников и не затрагивает обувь и спортивную одежду для занятий физкультурой. Его задача - показать, что школьники должны носить на уроках удобную, безопасную и надежную форму, созданную по современным стандартам качества. Во главе угла именно качество, а не "форма" формы.

Сегодня практически во всех школьных уставах есть пункт "внешний вид ученика". У каждой школы свои установки на этот счет, но обычно отмечают, что ученик должен быть одет сдержанно, аккуратно, в одежде не должно быть "кричащих" цветов, надписей и пр. Школа может отдельно упомянуть, что в костюмах учеников должны присутствовать знаки принадлежности именно к этому конкретному учебному заведению: особый галстук, брошь или платок.

Теперь есть стандарт: чтобы родителям было легче определиться с выбором - где и какую школьную одежду покупать, а производители одежды понимали, чему должны соответствовать.

Итак, что прописано в новом ГОСТе?

Школьная форма должна носить светский характер, быть эстетичной, не содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также символику, пропагандирующую противоправное поведение.

Задача ГОСТа - показать, что школьники должны носить на уроках удобную и безопасную одежду

Форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, причем покрой каждого изделия "должен обеспечивать удобство школьной формы для обучающегося в статике и динамике". Чтобы удобно было не только сидеть за партой, но ходить, в том числе по лестнице, и бегать - все же понимают, что на переменах мало из детей, особенно младшеклассников, тихо сидит на лавочках.

К основным изделиям школьной формы ГОСТ относит достаточно обширный список предметов одежды: блузка жилет, пиджак, кардиган, джемпер, водолазка, рубашка, платье или сарафан, юбка, брюки и даже шорты и комбинезон.

Есть в ГОСТе и момент про отличительные знаки: "Школьная форма может иметь отличительные знаки, используемые в образовательной организации: эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой, тесьму со шрифто-графическими элементами и прочие декоративные элементы". А еще есть рекомендация: размещать на школьной форме государственную символику и геральдику.

ГОСТ не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы. Самые главные требования - школьная одежда должна соответствовать требованиям к показателям безопасности и качества: гигроскопичности (влагостойкость), воздухопроницаемости, износостойкости. Все для того, чтобы избежать, например, "эффекта скафандра", когда даже качественные полушерстяные ткани становятся небезопасными из-за синтетической подкладки, соприкасающейся с кожей ребенка. Прочность, стойкость к истираемости, способность образовывать катышки и изменять свои размеры после стирки - все это тоже прописано по пунктам.

ГОСТ был утвержден еще в начале сентября 2024 года - с тем, чтобы у производителей одежды было время привести производство в соответствие.

Где, как и за сколько покупать школьную одежду, родители решают сами. Можно, например, сообща выбрать одну фабрику, где сделать оптовую закупку для класса - выйдет дешевле. Но это лишь один из вариантов. Никто не вправе диктовать, где покупать форму - ни родительский комитет, ни, тем более, руководство школы.

Кстати, родители, как правило, не против того, чтобы ребенок ходил школу в форме. Это удобно: собрать несколько комплектов и просто менятьна неделе.

Правда, есть оговорка: форма хороша в "началке" и потом максимум до седьмого класса. Дальше у подростков на полную включается потребность в самовыражении. Так что для старших классов можно оставить в требованиях просто цветовую гамму одежды.

А дети? Говорят, что двумя руками за удобство. Самым ненужным предметом школьной формы называют жилет.

Считают, что для опрятного внешнего вида достаточно просто ввести в школе деловой стиль одежды.

Между тем

Ежегодно Роскачество проводит исследования школьной одежды. Так, по результатам одного из них, из 35 школьных рубашек, выбранных для проверки, лишь две получили высший балл. У большинства товаров низкая гигроскопичность и/или воздухопроницаемость. А это значит, что ребенок в такой одежде будет сильно потеть.