Куда поступить с низкими баллами ЕГЭ

Если вы не набрали достаточное количество баллов на ЕГЭ, не отчаивайтесь — есть несколько решений, которые могут помочь вам продолжить обучение.

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Платное обучение

Хотя это может показаться менее привлекательным вариантом, платные отделения в вузах часто имеют более низкие проходные баллы. Кроме того, во время обучения у вас может возникнуть шанс перевестись на бюджетное место. Уточните условия перевода на сайте вуза, который вас интересует.

Заочная или очно-заочная форма обучения

Эти варианты позволяют вам учиться, не покидая работу. Учебный процесс будет менее контролируемым, поэтому потребуется высокая степень самодисциплины. Зато вы сможете получать опыт в реальной работе, что может быть полезно для вашей будущей карьеры.

Поступление в другом городе

Если вы готовы рассмотреть вузы в других городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, у вас может быть больше шансов на поступление. Часто в таких вузах конкуренция ниже.

Перевод в другой вуз после первого курса

Если вы успешно завершите первый курс в своем текущем вузе и не будете иметь академических задолженностей, у вас есть возможность перевестись в другой вуз, где, возможно, есть вакантные места.

Для этого стоит следить за информацией на сайтах интересующих вас учебных заведений. Изучите эти варианты, чтобы найти наиболее подходящее решение для вашей ситуации.