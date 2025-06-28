Куда поступить с низкими баллами ЕГЭ
Если вы не набрали достаточное количество баллов на ЕГЭ, не отчаивайтесь — есть несколько решений, которые могут помочь вам продолжить обучение.
Платное обучение
Хотя это может показаться менее привлекательным вариантом, платные отделения в вузах часто имеют более низкие проходные баллы. Кроме того, во время обучения у вас может возникнуть шанс перевестись на бюджетное место. Уточните условия перевода на сайте вуза, который вас интересует.
Заочная или очно-заочная форма обучения
Эти варианты позволяют вам учиться, не покидая работу. Учебный процесс будет менее контролируемым, поэтому потребуется высокая степень самодисциплины. Зато вы сможете получать опыт в реальной работе, что может быть полезно для вашей будущей карьеры.
Поступление в другом городе
Если вы готовы рассмотреть вузы в других городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, у вас может быть больше шансов на поступление. Часто в таких вузах конкуренция ниже.
Перевод в другой вуз после первого курса
Если вы успешно завершите первый курс в своем текущем вузе и не будете иметь академических задолженностей, у вас есть возможность перевестись в другой вуз, где, возможно, есть вакантные места.
Для этого стоит следить за информацией на сайтах интересующих вас учебных заведений. Изучите эти варианты, чтобы найти наиболее подходящее решение для вашей ситуации.