Российские родители стали меньше следить за активностью детей в интернете

Родители в РФ стали менее пристально следить за аккаунтами детей в социальных сетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

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В опросе участвовали около трех тысяч родителей детей в возрасте от семи до 17 лет из 521 населенного пункта.

32% родителей знают о наличии у детей семи–девяти лет профилей в соцсетях. У детей 10–12 лет о таких аккаунтах знают 56% родителей, у подростков старше этого возраста — 79%. При этом если у младшеклассников за профилями следят 96% родителей, то у детей старше 13 лет — 49%.

Детям до девяти лет ограничивают время в интернете 75% родителей, ученикам 10–11-х классов — 26%.

«За последние три года мнения россиян сместились в сторону более раннего доступа к соцсетям: на 5 процентных пунктов выросла доля тех, кто считает допустимым регистрацию с 13 лет, и на столько же сократилось число противников детских аккаунтов», — подвели итоги исследователи.

Отмечается, что осведомленность о родителей о том, что их дети ведут социальные сети, за это время выросла, при этом лишь 13% опрошенных считают активность детей в интернете нежелательной.