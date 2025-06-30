Родители рассказали, со скольки лет их дети регистрируются в соцсетях

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди экономически активных россиян на тему наличия регистраций у детей в социальных сетях. Родители ответили, со скольки лет их дети создают аккаунты, и как они к этому относятся.

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Респонденты преимущественно считают, что заводить аккаунты в соцсетях лучше всего подросткам старше 13 лет: 30% ответили, что оптимальный возраст 13-15 лет, 26% -16-17 лет. Еще 13% допускают, что зарегистрироваться можно в 10-12 лет, а 3% - в 7-9 лет. 5% ответили, что возраст значения не имеет – все зависит от желания ребенка. Каждый восьмой сказал, что у детей не должно быть аккаунтов.

Как показал опрос, каждый третий родитель ребенка 7-9 лет знает, есть ли у него профиль в соцсетях (32%). Более половины родителей (56%) детей 10-12 лет знают о наличии аккаунта у ребенка, и 79% родителей подростков старше 13 лет осведомлены о наличии профиля у ребенка. При этом, чем старше ребенок, тем меньше контроль. Среди родителей младших школьников за аккаунтами детей не следят только 4%, среди родителей подростков 16-17 лет за аккаунтами детей не следят 49%.

Большинство родителей (73%) беседуют с детьми о безопасности в интернете, включая общение с незнакомцами, защиту персональных данных, переходы по подозрительным ссылкам.

Аналитики SuperJob отмечают, что за последние три года мнение сместилось в пользу более раннего доступа к соцсетям: на 5 процентных пункта выросло число тех, кто считает допустимым регистрацию с 13 лет, и на столько же сократилось число противников детских аккаунтов. Кроме того, родители стали реже ограничивать время, проводимое младшими школьниками в соцсетях (минус 14 п.п).