Психолог назвала плюсы школьной формы

Введение школьной формы в российских школах необходимо, поскольку мера поможет детям сконцентрироваться на учебе и минимизирует конфликты из-за финансового положения. Такое мнение высказала психолог Екатерина Кольцова.

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По ее словам, когда ученики одеты в разной цветовой гамме, это создает визуальный шум, снижающий концентрацию и отвлекающий от задач.

— Общий стандарт, например в черном, синем или коричневом цвете, способствует тому, чтобы ничего не отвлекало от учебы и от учителя, — сказала Кольцова.

Кроме того, это позволит снизить число конфликтов между детьми из-за того, кто лучше одет. Однако важно оставить школьникам возможность проявлять индивидуальность.

— Было бы здорово, если бы дети могли самореализовываться, выбирая себе, например, воротнички, ремни или аксессуары, — пояснила специалист.

Она добавила, что необязательно придерживаться определенной модели формы для всей школы. Будет достаточно соблюдать единую цветовую гамму и обозначить элемент одежды: брюки или юбка, пиджак, жилетка.

По ее словам, если требовать приобретения конкретной формы, это может нарушить границы родителей и спровоцировать конфликты. В таком случае придется покупать одежду в одном магазине, а для кого-то это может оказаться дорого или наоборот, кому-то может не понравиться качество одежды, сообщает 360.ru.

С 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ на школьную форму. Согласно стандарту, одежда для школьников должна быть светской, эстетичной и комфортной.

Оценка за поведение может появиться в школах в пробном режиме с нового учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Зачем эта оценка нужна, выясняла «Вечерняя Москва». Министр также рассказал, что вопрос введения оценки за поведение уже обсуждается министерством.