Можно ли восстановить авторитет учителя в России

Помните того самого учителя из советских фильмов – мудрого, уважаемого, чье слово было законом? Сегодня такой образ выглядит практически сказочным: родители нередко относятся к педагогам как к обслуживающему персоналу, а ученики открыто игнорируют их замечания и наставления. Психолог Ирина Меркулова в беседе с «Газетой.Ru» назвала главные секреты успеха советской образовательной системы и предложила пять элементов стратегии возрождения учительского авторитета.

Секрет первый: учитель как идеолог. В советское время педагог формировал мировоззрение целого поколения, воспитывая будущих строителей коммунизма. Это придавало профессии особый статус – учитель становился носителем не только знаний, но и ценностей.

«Секрет второй: не просто диплом. Подготовка учителей в СССР была фундаментальной: преподаватель должен был знать свой предмет идеально. Такая глубина знаний вызывала уважение и доверие как учеников, так и всего общества. Секрет третий: «Марьиванна» – вторая мама. Эмоциональная связь между учителем и учеником в советской школе была особенной. Педагоги были в курсе не только успеваемости, но и домашних обстоятельств каждого ребенка. Они оставались после уроков, ходили с классом в походы, вели кружки», — рассказала она.

Секрет четвертый: социальный лифт. Профессия педагога в СССР давала реальные социальные преимущества – от очереди на жилье до путевок в лучшие санатории.

Секрет пятый: учитель как лидер мнений. Учителя принимали активное участие в общественной жизни: избирались в местные советы, возглавляли общественные организации, и это делало их, как сейчас модно говорить, инфлюенсерами.

Она также назвала пять «реанимационных» стратегий, которые стоит внедрить сегодня.

«Со стороны государства. Власти стараются делать все возможное для повышения престижа профессии, и это не просто постепенное повышение зарплат и внедрение программ поддержки, но и, например, мониторинг качества обучения – чтобы избежать все тех же сертификатов, купленных за условные 100 рублей. И, конечно, это политика признания заслуг учителей на региональном и федеральном уровнях», — считает психолог.

Со стороны школ. Образовательным учреждениям следует активнее работать с родителями, демонстрируя им не только табели об успеваемости учащихся, но и уровень профессионализма, а также простые человеческие качества педагогов. Это поможет родителям перейти из оборонительной позиции и тревожных состояний к спокойствию и уважительному отношению к учителю.

«Со стороны общества. Если вы, к примеру, заняты в медиасфере, показывайте людям больше добрых фильмов о педагогах, приглашайте учителей на съёмки теле- и радиопередач. Пусть это будут наши первые, любимые учителя, чтобы подкасты, статьи, сюжеты с их участием получились максимально душевными и интересными. Это поможет обществу перестать воспринимать педагогов как обслуживающий персонал», — посоветовала эксперт.

Со стороны самих педагогов. Здорово, если и сами учителя будут более активно демонстрировать свои заслуги. Дали грамоту? Расскажите об этом, как минимум, в личных социальных сетях. По ее словам, педагоги очень застенчивые, и зачастую об их достижениях знает от силы пять коллег.

«Со стороны технологий. Хотим мы этого или не хотим, дети будут пользоваться искусственным интеллектом и другими технологиями. Так почему бы не развернуть это в пользу образования? Например, подготовить креативное внеклассное мероприятие, организовать собственное медиапространство, укрепив таким образом дружбу с детским коллективом. И, конечно, учителю нужно уметь адаптировать образовательный процесс к потребностям общества», — отметила психолог.

Возрождение авторитета возможно, но для этого нужно не ностальгировать по прошлому, а создавать новые смыслы и ценности в образовании. И, конечно же, помнить: хороший учитель сегодня востребован не меньше, чем сорок лет назад, резюмировала она.