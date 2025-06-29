Что такое тревожно-избегающий тип привязанности: его признаки и последствия

Тревожно-избегающий тип привязанности: признаки, как проработать, у мужчин, женщин, в отношениях
Советы по проработке от клинического психолога.
«Ранние модели привязанности не исчезают с возрастом. Они продолжают влиять на то, как человек строит романтические отношения, дружбу, взаимодействует с коллегами и близкими. Осознание своего стиля помогает менять привычные сценарии и строить стабильные отношения», — Юлия Шашкова, клинический психолог, эксперт «Психодемии».
Что такое привязанность?
Привязанность — врождённая система, формирующаяся в отношениях ребёнка со значимым взрослым. Близкий человек даёт младенцу ощущение безопасности и стабильности.
Если родитель чутко реагирует на потребности, ребёнок учится доверять, усваивая мысль: «Когда мне плохо — поддержат». Так формируется надёжная привязанность, которая позже становится основой здоровых отношений.
Если взрослый откликается непоследовательно — то заботится, то отстраняется — психика ребёнка приспосабливается. Чтобы справиться с тревогой, малыш либо усиливает сигналы (основа тревожного стиля), либо подавляет чувства (основа избегающего типа). В более сложных случаях возникает противоречивая модель — тревожно-избегающий тип привязанности.
Теория привязанности
Основные концепции теории привязанности
Основы теории привязанности заложил Джон Боулби: младенцу с рождения нужна фигура, рядом с которой он чувствует безопасность. Если взрослый доступен и надёжен, то ребёнок спокойно исследует мир. Он знает, что его поддержат.
Мэри Эйнсворт показала, как различаются детские реакции при расставании с родителем. Так были выделены четыре стиля привязанности.
- При надёжной ребёнок огорчается из-за разлуки, но легко утешается после воссоединения.
- При тревожной — сильно переживает расставание, а при возвращении взрослого ведёт себя амбивалентно: и ищет близости, и обижается.
- При избегающей — внешне спокоен, но внутри стресс подавляется. Он научился скрывать потребность в поддержке.
- При дезорганизованной (тревожно-избегающей) — проявляет противоречивое поведение: хочет близости, однако пугается её.
Эти ранние стратегии — для тревожного и избегающего типов привязанности — закрепляются и влияют на взрослые отношения.
Как формируется стиль привязанности в детстве?
Стиль привязанности формируется через то, как взрослый откликается на ребёнка. Дело не только в заботе о еде и сне — важна эмоциональная доступность.
- Если родитель одновременно источник любви и страха, формируется тревожно-избегающий тип привязанности, где желание близости борется со страхом быть раненым.
- Если эмоциональные потребности игнорируются — ребёнок подавляет чувства и вырабатывает избегающую стратегию, как это происходит у людей с избегающим типом привязанности во взрослом возрасте.
- Если реакция взрослого непредсказуема — ребёнок учится усиливать сигналы, чтобы его заметили: отсюда тревожная привязанность.
- Если родитель стабилен и чуток — формируется надёжная привязанность.
Эти схемы когда-то помогли адаптироваться, но, повзрослев, человек нередко продолжает жить по тем же внутренним сценариям. Даже если они больше мешают, чем защищают.
Характеристика тревожно-избегающего типа привязанности
Тревожно-избегающий тип привязанности сочетает две силы: стремление к близости и страх перед ней. При сближении включается тревога: «Слишком опасно, меня ранят».
Внешне это выглядит как чередование сближения и внезапного отдаления. Человек с таким типом привязанности часто сам не понимает, почему переключается между этими полюсами. Постепенно такие эмоциональные качели становятся привычными.
Поведение и эмоции
Люди с этим типом чувствительны к малейшим признакам дистанции: задержке ответа, изменившемуся тону. Тревога возникает сразу.
Параллельно появляется страх потерять себя в отношениях. В таком случае человек дистанцируется — реже общается, уходит в дела, избегает откровенности.
У людей с тревожно-избегающим типом привязанности часто сложно распознаются собственные чувства. Самооценка при этом остаётся нестабильной и происходит через отношение своего партнёра. Когда рядом тепло — «я хороший», при дистанции — «со мной что-то не так».
Откуда берётся этот стиль привязанности?
Обычно корни уходят в детство, где забота родителей была непоследовательной: чередование тепла и холода, гиперопека без эмоциональной поддержки.
Травмы — разлуки, разводы, насилие — усиливали неуверенность. Ребёнок и тянулся к родителю, и боялся новой боли. Иногда добавлялась тревожность: взрослые сами транслировали идею о небезопасности мира.
Такие стратегии помогали в детстве, но во взрослом возрасте превращаются в источник трудностей в отношениях этого типа привязанности.
Как проявляется тревожно-избегающий тип в отношениях?
В романтических отношениях
Именно в любви человек с избегающим типом привязанности проявляется особенно ярко. Сначала — быстрое сближение, влюблённость, открытость. Но при углублении близости появляются тревога, страх потери контроля, боли или отвержения. В ответ человек отдаляется. Он становится раздражительным, постоянно занят, избегает встреч.
Иногда возникают бессознательные проверки — исчезновения, чтобы увидеть, будет ли партнёр добиваться контакта. Если партнёр отдаляется, включается страх потери — и начинается новый виток сближения. Так формируется замкнутый круг эмоциональных качелей.
В дружбе
Дружба развивается по схожему сценарию, но мягче. Сначала — быстрый контакт, вовлечённость, откровенность. Со временем — дистанция, отмена встреч, избегание личных разговоров. В итоге остаются немногие друзья, выдержавшие такие качели.
С родителями сохраняется дистанция: есть общение, однако без откровенных разговоров о чувствах. Часто остаётся не до конца прожитая обида за былую нестабильность. Родители видят такого взрослого ребёнка как замкнутого и самостоятельного.
В работе
На работе — надёжны, ответственны, предпочитают самостоятельность. Не любят просить помощи, тяжело воспринимают критику. Внешне выглядят спокойно, но поедают себя изнутри.
Работа часто становится способом удерживать эмоциональную стабильность. В коллективе их видят как замкнутых интровертов.
Психологические последствия
Эмоциональное состояние и самооценка
Постоянная борьба между желанием близости и страхом перед ней приводит к хронической тревоге. Даже без видимых причин человек живёт в напряжении: вдруг партнёр разочаруется, отношения разрушатся. Любая мелочь — задержка ответа, не тот тон — запускает тревожные сценарии.
Эмоции скачут от радости до эмоциональной «заморозки».
- Усиливается самокритика: «Я плохой партнёр», «Со мной что-то не так».
- Самооценка нестабильна: при успехах — растёт, при сложностях — резко падает.
- Злость, обида или страх часто осознаются уже в момент вспышки.
Это запускает бесконечное самонакручивание и руминации после ссор.
Со временем психика истощается. Возникает ощущение постоянной внутренней турбулентности, где сложно удерживать стабильность.
Риски психологических проблем
Такое напряжение повышает риск:
- зависимостей (алкоголь, переедание, трудоголизм);
- посттравматических реакций;
- тревожных расстройств;
- депрессий (особенно после разрывов);
- эмоциональной нестабильности в отношениях.
Но тревожно-избегающий стиль — не приговор. Осознание своих реакций и работа над ними помогают строить более стабильные отношения.
Как справиться с тревожно-избегающим типом привязанности
Осознание своих реакций
Первый и главный шаг — начать замечать автоматические реакции, когда хочется сблизиться, а когда — срочно отдалиться. Часто такие переключения происходят неосознанно. Например, партнёр предлагает обсудить совместное будущее — и вдруг возникают раздражение, желание сменить тему или дистанцироваться.
Помогает эмоциональный дневник: фиксировать свои эмоции, мысли и телесные реакции после сложных разговоров или конфликтов. Со временем становятся заметны повторяющиеся паттерны. Осознание — уже половина работы.
Важно относиться к этим реакциям без самокритики. В детстве они помогали справляться с тревогой, но во взрослом возрасте начинают мешать. Осознавать их — значит не бороться с собой, а учиться понимать.
Работа с психологом
Менять паттерны привязанности проще с помощью специалиста.
Наиболее эффективно себя показывают четыре вида терапии.
- Эмоционально-фокусированная терапия (EFT) — учит безопасно проживать подавленные чувства.
- Схема-терапия — работает с убеждениями, сложившимися в детстве.
- Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — помогает отслеживать тревожные мысли и менять реакции.
- Телесно-ориентированные и осознанностные практики — помогают справляться с телесной тревогой и останавливать автоматические качели ещё до ухода в избегание.
Процесс терапии требует времени. Иногда и здесь возникает привычная динамика: то сближение, то желание закрыться — это естественная часть изменений.
Развитие новых навыков
Важно постепенно учиться.
Осознание своего стиля привязанности — первый шаг к изменениям. Когда человек с тревожно-избегающим типом привязанности понимает, что его эмоциональные качели — не личная «поломка», а выученная защита, приходит облегчение: «Я так устроен, но могу с этим работать».
Принятие себя снижает вину: «Почему я не как все?». Вместо самокритики появляется понимание: «У меня есть сложности, но есть и возможность меняться».
У этого стиля есть и ресурсы — тонкая чувствительность к людям, глубокий самоанализ, богатый внутренний мир.
Перспективы личностного роста
Работа над собой при тревожно-избегающем паттерне вполне возможна. Со временем стиль привязанности может становиться более устойчивым — особенно рядом с людьми с надёжным типом привязанности, с которыми безопасно строить контакт.
Процесс изменений — волнообразный: иногда старые реакции возвращаются, особенно при стрессе. Но со временем откаты происходят реже, а устойчивость крепнет. Человек учится оставаться в отношениях — без потери себя и без бегства.
Эти перемены касаются не только любви, но и дружбы, семьи, работы. Постепенно появляется внутренняя стабильность: «Я справлюсь, даже если что-то пойдёт не так». А вместе с ней — зрелая близость без страха.