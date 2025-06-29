Что такое тревожно-избегающий тип привязанности: его признаки и последствия

Советы по проработке от клинического психолога.

© Чемпионат.com

«Ранние модели привязанности не исчезают с возрастом. Они продолжают влиять на то, как человек строит романтические отношения, дружбу, взаимодействует с коллегами и близкими. Осознание своего стиля помогает менять привычные сценарии и строить стабильные отношения», — Юлия Шашкова, клинический психолог, эксперт «Психодемии».

Что такое привязанность?

Привязанность — врождённая система, формирующаяся в отношениях ребёнка со значимым взрослым. Близкий человек даёт младенцу ощущение безопасности и стабильности.

Если родитель чутко реагирует на потребности, ребёнок учится доверять, усваивая мысль: «Когда мне плохо — поддержат». Так формируется надёжная привязанность, которая позже становится основой здоровых отношений.

Если взрослый откликается непоследовательно — то заботится, то отстраняется — психика ребёнка приспосабливается. Чтобы справиться с тревогой, малыш либо усиливает сигналы (основа тревожного стиля), либо подавляет чувства (основа избегающего типа). В более сложных случаях возникает противоречивая модель — тревожно-избегающий тип привязанности.

Теория привязанности

Основные концепции теории привязанности

Основы теории привязанности заложил Джон Боулби: младенцу с рождения нужна фигура, рядом с которой он чувствует безопасность. Если взрослый доступен и надёжен, то ребёнок спокойно исследует мир. Он знает, что его поддержат.

Мэри Эйнсворт показала, как различаются детские реакции при расставании с родителем. Так были выделены четыре стиля привязанности.

При надёжной ребёнок огорчается из-за разлуки, но легко утешается после воссоединения.

При тревожной — сильно переживает расставание, а при возвращении взрослого ведёт себя амбивалентно: и ищет близости, и обижается.

При избегающей — внешне спокоен, но внутри стресс подавляется. Он научился скрывать потребность в поддержке.

При дезорганизованной (тревожно-избегающей) — проявляет противоречивое поведение: хочет близости, однако пугается её.

Эти ранние стратегии — для тревожного и избегающего типов привязанности — закрепляются и влияют на взрослые отношения.

Как формируется стиль привязанности в детстве?

Стиль привязанности формируется через то, как взрослый откликается на ребёнка. Дело не только в заботе о еде и сне — важна эмоциональная доступность.

Если родитель одновременно источник любви и страха, формируется тревожно-избегающий тип привязанности, где желание близости борется со страхом быть раненым.

Если эмоциональные потребности игнорируются — ребёнок подавляет чувства и вырабатывает избегающую стратегию, как это происходит у людей с избегающим типом привязанности во взрослом возрасте.

Если реакция взрослого непредсказуема — ребёнок учится усиливать сигналы, чтобы его заметили: отсюда тревожная привязанность.

Если родитель стабилен и чуток — формируется надёжная привязанность.

Эти схемы когда-то помогли адаптироваться, но, повзрослев, человек нередко продолжает жить по тем же внутренним сценариям. Даже если они больше мешают, чем защищают.

Характеристика тревожно-избегающего типа привязанности

Тревожно-избегающий тип привязанности сочетает две силы: стремление к близости и страх перед ней. При сближении включается тревога: «Слишком опасно, меня ранят».

Внешне это выглядит как чередование сближения и внезапного отдаления. Человек с таким типом привязанности часто сам не понимает, почему переключается между этими полюсами. Постепенно такие эмоциональные качели становятся привычными.

Поведение и эмоции

Люди с этим типом чувствительны к малейшим признакам дистанции: задержке ответа, изменившемуся тону. Тревога возникает сразу.

Параллельно появляется страх потерять себя в отношениях. В таком случае человек дистанцируется — реже общается, уходит в дела, избегает откровенности.

У людей с тревожно-избегающим типом привязанности часто сложно распознаются собственные чувства. Самооценка при этом остаётся нестабильной и происходит через отношение своего партнёра. Когда рядом тепло — «я хороший», при дистанции — «со мной что-то не так».

Откуда берётся этот стиль привязанности?

Обычно корни уходят в детство, где забота родителей была непоследовательной: чередование тепла и холода, гиперопека без эмоциональной поддержки.

Травмы — разлуки, разводы, насилие — усиливали неуверенность. Ребёнок и тянулся к родителю, и боялся новой боли. Иногда добавлялась тревожность: взрослые сами транслировали идею о небезопасности мира.

Такие стратегии помогали в детстве, но во взрослом возрасте превращаются в источник трудностей в отношениях этого типа привязанности.

Как проявляется тревожно-избегающий тип в отношениях?

В романтических отношениях

Именно в любви человек с избегающим типом привязанности проявляется особенно ярко. Сначала — быстрое сближение, влюблённость, открытость. Но при углублении близости появляются тревога, страх потери контроля, боли или отвержения. В ответ человек отдаляется. Он становится раздражительным, постоянно занят, избегает встреч.

Иногда возникают бессознательные проверки — исчезновения, чтобы увидеть, будет ли партнёр добиваться контакта. Если партнёр отдаляется, включается страх потери — и начинается новый виток сближения. Так формируется замкнутый круг эмоциональных качелей.

В дружбе

Дружба развивается по схожему сценарию, но мягче. Сначала — быстрый контакт, вовлечённость, откровенность. Со временем — дистанция, отмена встреч, избегание личных разговоров. В итоге остаются немногие друзья, выдержавшие такие качели.

С родителями сохраняется дистанция: есть общение, однако без откровенных разговоров о чувствах. Часто остаётся не до конца прожитая обида за былую нестабильность. Родители видят такого взрослого ребёнка как замкнутого и самостоятельного.

В работе

На работе — надёжны, ответственны, предпочитают самостоятельность. Не любят просить помощи, тяжело воспринимают критику. Внешне выглядят спокойно, но поедают себя изнутри.

Работа часто становится способом удерживать эмоциональную стабильность. В коллективе их видят как замкнутых интровертов.

Психологические последствия

Эмоциональное состояние и самооценка

Постоянная борьба между желанием близости и страхом перед ней приводит к хронической тревоге. Даже без видимых причин человек живёт в напряжении: вдруг партнёр разочаруется, отношения разрушатся. Любая мелочь — задержка ответа, не тот тон — запускает тревожные сценарии.

Эмоции скачут от радости до эмоциональной «заморозки».

Усиливается самокритика: «Я плохой партнёр», «Со мной что-то не так».

Самооценка нестабильна: при успехах — растёт, при сложностях — резко падает.

Злость, обида или страх часто осознаются уже в момент вспышки.

Это запускает бесконечное самонакручивание и руминации после ссор.

Со временем психика истощается. Возникает ощущение постоянной внутренней турбулентности, где сложно удерживать стабильность.

Риски психологических проблем

Такое напряжение повышает риск:

зависимостей (алкоголь, переедание, трудоголизм);

посттравматических реакций;

тревожных расстройств;

депрессий (особенно после разрывов);

эмоциональной нестабильности в отношениях.

Но тревожно-избегающий стиль — не приговор. Осознание своих реакций и работа над ними помогают строить более стабильные отношения.

Как справиться с тревожно-избегающим типом привязанности

Осознание своих реакций

Первый и главный шаг — начать замечать автоматические реакции, когда хочется сблизиться, а когда — срочно отдалиться. Часто такие переключения происходят неосознанно. Например, партнёр предлагает обсудить совместное будущее — и вдруг возникают раздражение, желание сменить тему или дистанцироваться.

Помогает эмоциональный дневник: фиксировать свои эмоции, мысли и телесные реакции после сложных разговоров или конфликтов. Со временем становятся заметны повторяющиеся паттерны. Осознание — уже половина работы.

Важно относиться к этим реакциям без самокритики. В детстве они помогали справляться с тревогой, но во взрослом возрасте начинают мешать. Осознавать их — значит не бороться с собой, а учиться понимать.

Работа с психологом

Менять паттерны привязанности проще с помощью специалиста.

Наиболее эффективно себя показывают четыре вида терапии.

Эмоционально-фокусированная терапия (EFT) — учит безопасно проживать подавленные чувства.

Схема-терапия — работает с убеждениями, сложившимися в детстве.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — помогает отслеживать тревожные мысли и менять реакции.

Телесно-ориентированные и осознанностные практики — помогают справляться с телесной тревогой и останавливать автоматические качели ещё до ухода в избегание.

Процесс терапии требует времени. Иногда и здесь возникает привычная динамика: то сближение, то желание закрыться — это естественная часть изменений.

Развитие новых навыков

Важно постепенно учиться.

Осознание своего стиля привязанности — первый шаг к изменениям. Когда человек с тревожно-избегающим типом привязанности понимает, что его эмоциональные качели — не личная «поломка», а выученная защита, приходит облегчение: «Я так устроен, но могу с этим работать».

Принятие себя снижает вину: «Почему я не как все?». Вместо самокритики появляется понимание: «У меня есть сложности, но есть и возможность меняться».

У этого стиля есть и ресурсы — тонкая чувствительность к людям, глубокий самоанализ, богатый внутренний мир.

Перспективы личностного роста

Работа над собой при тревожно-избегающем паттерне вполне возможна. Со временем стиль привязанности может становиться более устойчивым — особенно рядом с людьми с надёжным типом привязанности, с которыми безопасно строить контакт.

Процесс изменений — волнообразный: иногда старые реакции возвращаются, особенно при стрессе. Но со временем откаты происходят реже, а устойчивость крепнет. Человек учится оставаться в отношениях — без потери себя и без бегства.

Эти перемены касаются не только любви, но и дружбы, семьи, работы. Постепенно появляется внутренняя стабильность: «Я справлюсь, даже если что-то пойдёт не так». А вместе с ней — зрелая близость без страха.