Нужно ли менять загранпаспорт ребенка, если его внешность изменилась

Заграничный паспорт несовершеннолетнего в период срока действия документа не нужно менять при изменения внешности его владельца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Изменение внешности несовершеннолетнего ребенка не влечет за собой обязанности его законного представителя в период срока действия заграничного паспорта произвести его замену. Административная ответственность за использование такого документа не предусмотрена", - сказали в пресс-центре.

В МВД напомнили, что граждане России выехать из страны и въехать в нее могут по действительным заграничным паспортам. Исчерпывающий перечень оснований недействительности заграничного паспорта установлен статьей 8.1 федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".