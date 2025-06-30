Россияне рассказали, какое количество детей в семье считают идеальным

Большинство россиян считают идеальным двоих детей в семье. Об этом сообщило РБК, ссылаясь на выводы исследования ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн».

При этом к факторам, которые больше всего влияют на решение завести ребенка, многие опрошенные отнесли уровень дохода и экономическую ситуацию в целом по стране. Также россияне заявили, что самой необходимой мерой поддержки они считают ежемесячные пособия на каждого ребенка в семье.

Еще 34 процентов опрошенных женщин признались, что на деторождение также влияет и состояние здоровья. При этом 30 процентов респондентов опасаются рисков для здоровья и испытывают страх перед родами и дальнейшим восстановлением, передает агентство.

Председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов рассказал, как преодолеть демографический кризис в России. По его словам, рождаемость зависит от культуры, доброй воли и счастья, а не от схем и государственных мер.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также рассказала о необходимых подходах к решению демографических проблем в России.